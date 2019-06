S-au anuntat pana la acest moment zeci de concedieri in teatre: la ARCUB au fost disponibilizati 31 de angajati, iar la Teatrul National din Bucuresti 54 de persoane vor fi intra somaj de luni.



"Teatrul National are in acest moment neacoperite 606.000 de lei in facturi neplatite. Si pentru ca bugetul a venit aproape de sfarsitul primului semestru, iar platile trebuiau facute lunar, si din faptul ca bugetul la bunuri si servicii, in cazul nostru, a scazut cu 2 milioane de lei.

Ne aflam intr-o situatie imposibila, fara precedent. Nu s-a intamplat niciodata, poate in timpul razboiului sa fi fost ceva de genul asta", a spus directorul TNB pentru libertatea.ro.

In egala masura, Marius Bodochi, directorul Teatrului Dramaturgilor Romani a spus, la randul sau, tot pentru Libertatea, ca toti cei care erau colaboratori au fost disponibilizati, din toate sectoarele: "Nu avem cu ce sa ii platim, ca nu sunt bani. Am redus activitatea. E un dus cu apa rece".