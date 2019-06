Te grabesti sa ajungi la timp la locul de munca, apoi, la sfarsitul zilei, incerci sa ajungi cat mai repede acasa. Acest ciclu se repeta zilnic. Zilele de weekend sunt insa acelea in care ar trebui sa nu te alerteze nimeni si nimic, in care nu te mai trezeste alarma si in care poti sa iti desfasori activitatile care iti fac cu adevarat placere.





Totusi, uneori se intampla sa nu stii ce sa faci cand ai timp liber, obisnuit fiind sa fii mereu pe fuga. Astepti cu nerabdare sa ai zile libere, dar, cand acestea in sfarsit vin, simti ca pierzi timpul inutil. Ca sa nu se intample acest lucru, este bine sa ai in vedere cateva exemple de activitati prin care sa simti ca profiti la maximum de timpul tau liber. Intalneste-te cu prietenii In timpul saptamanii, probabil ca nici tu, nici prietenii tai nu aveti prea mult timp la dispozitie astfel incat sa va intalniti. Sau, chiar daca aveti, sunteti obositi sau aveti alte activitati in plan. Dar zilele de la finalul saptamanii chiar pentru asta exista: pentru relaxare, odihna sau distractie. Ideal ar fi sa organizati o iesire undeva in oras, in aer liber, ca sa scapati de spatiile inchise. Sa bei o limonada impreuna cu prietenii pe o terasa de pe marginea unui lac poate fi o activitate foarte placuta si relaxanta, care te va ajuta si sa iti incarci bateriile pentru noua saptamana. Mai ales daca ai persoane cu care nu ai mai vorbit de multa vreme si dispui de ceva timp liber, nu ezita sa le suni si sa le propui o intalnire. Cu siguranta veti avea multe de povestit si vei simti ca iti consumi timpul liber cu folos. Organizeaza iesiri sau jocuri in familie Poate ca nu petreci mereu atat de mult timp cu familia pe cat ti-ai dori, dar cand ai timp liber este sansa ta sa profiti de el pentru a rezolva aceasta problema. Poti organiza o vizita intr-un parc de aventuri unde cei mici, dar si adultii, se vor simti cu siguranta in elementul lor; sau un picnic in natura, cand vremea o permite. Daca preferi sa organizezi ceva acasa, o idee buna este sa va implicati in jocuri de mima sau de creativitate, care va vor destinde si va vor amuza mai mult decat ati crede. Astfel de activitati intaresc relatiile dintre membrii familiei si creeaza o stare buna celor implicati. Sursa foto: unsplash.com Timp doar pentru tine Daca ai trecut deja de activitatile care includ prietenii si familia, este momentul sa iti rezervi niste timp doar pentru tine. Programeaza-te din vreme la o sedinta de masaj, la o ora de echitatie sau la orice alt tip de activitate care iti place sau pe care vrei sa o incerci, astfel incat macar o ora sau doua sa simti ca nu ai nici o grija. Te va ajuta sa reduci din stresul acumulat si sa iti recapeti energia. Poti si sa citesti o carte sau pur si simplu sa stai degeaba, daca asta te relaxeaza. Petrece-ti aceste cateva ore doar ale tale facand ceea ce ti-ai dorit toata saptamana, dar nu ai avut timp. Este important sa ai parte de un timp doar al tau pentru ca iti ofera ocazia de a-ti pune ordine in ganduri si de a-ti prioritiza activitatile din perioada urmatoare. Fa ceva ce ai vrut mereu sa faci, dar nu ai avut curaj Te gandesti de mult sa sari cu parasuta sau sa zbori cu parapanta, dar e ceva ce te opreste? Este doar frica inutila de necunoscut. Daca ai in minte de mult sa pui in aplicare o anumita idee si ea tot reapare, inseamna ca nu va disparea pana nu o pui in practica. Daca este o activitate care presupune anumite riscuri, informeaza-te bine inainte si gandeste-te daca sa o incerci sau nu. Chiar daca iti este frica, s-ar putea sa iti placa atat de mult incat sa vrei sa repeti experienta. Sa iti folosesti timpul liber pentru a incerca ceva pentru prima data cu siguranta nu inseamna timp pierdut, ci, dimpotriva, este investit in ceea ce iti doresti cu adevarat. Si nu e neaparat sa faci lucruri riscante sau nebunesti. Vizitarea unui oras in care nu ai mai fost niciodata poate fi o alternativa buna pentru petrecerea timpului liber.

