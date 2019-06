Situatia Cimitirului eroilor de la Valea Uzului a fost dezbatuta de specialisti romani si maghiari, la Bucuresti.



Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca, miercuri, a avut loc, la Bucuresti, intalnirea de lucru la nivel de experti intre reprezentantii partii romane si cei ai partii ungare pentru analizarea aspectelor de interes comun in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi.

"Partile au subliniat importanta unei comunicari deschise si pragmatice, fara accente emotionale, in consonanta cu valorile europene si euroatlantice si cu Parteneriatul Strategic dintre Romania si Ungaria, care poate duce la rezolvarea situatiilor de orice natura si poate aplana eventualele neintelegeri. In acest sens, s-a convenit deplasarea, la o data stabilita de comun acord, a unei comisii alcatuita din reprezentantii tuturor statelor care au morti de razboi inhumati in Cimitirul eroilor de la Valea Uzului pentru realizarea unei cercetari pe intreaga suprafata a necropolei de razboi, plecand de la datele evidentiate de documentele de arhiva detinute de partile implicate", a transmis MApN, potrivit News.ro.

Sursa citata a precizat ca, partea romana a informat partea ungara cu privire la procesul de analiza derulat in prezent in vederea preluarii in administrare, de catre Ministerul Apararii Nationale, a Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, inclusiv din perspectiva faptului ca in aceasta necropola sunt inhumati militari de mai multe nationalitati.

"In cadrul discutiilor s-au mai realizat informari reciproce privind derularea de proiecte de restaurare/amenajare a unor monumente si cimitire ale eroilor, precum si privind starea de intretinere a unor obiective comemorative de interes, aspecte ce vor fi analizate si concretizate, ulterior, in conformitate cu prevederile Acordului bilateral in domeniul mormintelor de razboi", a mai transmis MApN.

Sefii celor doua delegatii au exprimat dorinta continuarii colaborarii intre Romania si Ungaria in domeniul comemorarii mortilor de razboi si cel al ingrijirii mormintelor si operelor comemorative de razboi dedicate acestora.