Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, crede ca Legea pensiilor va fi iar contestata la Curtea Constitutionala si, daca se va intampla acest lucru, va propune ca, partial, sa fie promulgata prin ordonanta de urgenta.



"Eu asigur pensionarii ca atat timp cat vom la guvernare se va intampla ceea ce scrie acolo, fie ca se va intampla prin ordonanta de urgenta. Daca asa trebuie, asa se va intampla. (...) Nu legea, in totalitatea ei. Pentru, de exemplu, majorarea valorii punctului de pensie de la anul. Trebuie sa facem si sa iesim din aceasta logica si eu cred ca da, va mai fi un atac la Curte (Curtea Constitutionala - n. r.). Bun, va fi o retrimitere la Parlament. (...) Din pacate, intram in vacanta doua luni, dar, cu siguranta, imi vine acum o idee, putem face si o sesiune extraordinara daca trimite domnul presedinte legea inapoi la Parlament. Deci, solutii noi gasim, suntem foarte determinati. A fost o mica sincopa la Senat (...)", a declarat Budai, miercuri seara, la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a precizat ca nu a discutat cu premierul Viorica Dancila despre varianta majorarii punctului de pensie prin OUG, dar vrea sa o "propuna cu siguranta", daca Legea va fi iar blocata.

"Eu nu am discutat cu doamna premier acest lucru, dar eu, ca ministru al Muncii, atat cat sunt, daca ajungem in situatia asta, vreau sa propun cu siguranta, pentru ca nu putem ca ceea ce am promis sa nu punem in practica si nu putem ca asteptarile pe care le-am creat parintilor si bunicilor nostri, pensionarilor din Romania, sa nu le punem in practica. Pentru ca au dreptul, dupa o viata in care au construit practic Romania, sa facem tot ce trebuie ca rezultatul exercitiului financiar, a ceea ce noi am propus si rezultatul cresterii economice sa ajunga si in buzunarul romanilor", a explicat Marius Budai.

Seful de la Munca a subliniat ca el isi doreste ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge legea "sa ne putem apuca de treaba. Pentru ca e clar, daca nu avem legea, nu ne putem apuca de o achizitie de soft, de achizitie de infrastructura informatica, de la servere performante, calculatoare etc".

Pe de alta parte, Marius Budai a mentionat ca in Romania "influenta" pensiilor in PIB este de doua ori sub minimul mediei Uniunii Europene, respectiv de circa 6%, fata de 13 - 15% din PIB in UE.

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii pensiilor

Astfel, conform celor adoptate, s-a modificat definitia stagiului minim de cotizare, fiind eliminata referirea la pensia de invaliditate. In acest sens, stagiul minim de cotizare este perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiu de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta si care nu cuprinde perioadele asimilate.

De asemenea, a fost modificata definitia pensionarului, in sensul ca acesta este "persoana care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege", fiind eliminat stagiul minim de 15 ani pentru acordarea pensiei de invaliditate.

A fost reformulat articolul referitor la contribuabilii sistemului public de pensii

Conform celor adoptate, "contribuabilii la sistemul public de pensii sunt: a) persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si din indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru care angajatorii sau entitatile asimilate acestora au obligatia, potrivit Codului fiscal, de a calcula, de a retine la sursa si de a vira contributia de asigurari sociale a bugetul asigurarilor sociale de stat; b) persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sau drepturi de proprietate intelectuala si care, potrivit Codului fiscal, pe baza declaratiei individuale de asigurare, datoreaza si platesc contributia de asigurari sociale; c) angajatorii sau entitatile asimilate acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligatia de a plati contributia de asigurari sociale datorata pentru conditii deosebite si/sau speciale de munca, precum si eventuale diferente de contributii de asigurari sociale pe care legislatia le pune in seama angajatorului; d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile teritoriale si unitatile trimitatoare, care, potrivit legislatiei specifice, au obligatia de a suporta din bugetele proprii contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele care beneficiaza de drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv pentru personalul roman trimis in misiune temporara sau permanenta in strainatate".

De asemenea, s-a mai stabilit ca "pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii, care nu indeplinesc conditiile de pensie pentru limita de varsta si care au capacitatea de munca diminuata din cauza: a) accidentelor de munca si bolilor profesionale, constatate conform legii; b) altor boli si accidente care nu au legatura cu munca; c) participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din Decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii".

Legea a fost adoptata, initial, de Parlament la data de 19 decembrie 2018, iar la data de 21 decembrie 2018 a fost formulata o sesizare de neconstitutionalitate a Legii. Astfel, in urma examinarii, Curtea Constitutionala a admis sesizarea de neconstitutionalitate si, prin Decizia nr. 138 din 13 martie 2019, a constatat ca prevederile art. 25, alin. (1) si art. 63 lit. a) si b) sunt neconstitutionale.

Saptamana trecuta, Senatul a respins, in plen, proiectul privind sistemul public de pensii. Au fost inregistrate 67 de voturi "pentru" si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim necesar pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic.

Camera Deputatilor este for decizional.