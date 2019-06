O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite a prezentat o noua dovada potrivit careia boala Parkinson isi trage originile din celulele din tractul gastrointestinal si ajunge ulterior la neuroni, relateaza miercuri Xinhua.



Studiul publicat miercuri in jurnalul stiintific Neuron a demonstrat ca o proteina cu defect de pliere, asociata cu boala neurodegenerativa, poate calatori prin corp, de-a lungul nervului vag care formeaza o retea ce leaga stomacul si intestinul subtire de baza creierului, scrie Agerpres.

Din ce in ce mai multe concluzii ale cercetarilor stiintifice s-au indreptat catre conexiunea intestine-creier pentru a explica originea bolii Parkinson, insa pana in prezent era inteles modul de desfasurare a acestui proces.

Oamenii de stiinta au injectat un numar de douazeci si cinci de micrograme dintr-o proteina cu defect de pliere, denumita alfa-sinucleina, creata in laborator, in tractul gastrointestinal a zeci de soareci sanatosi si a analizat tesutul cerebral al acestora dupa una, trei, sapte si zece luni de la procedura.

Cercetatorii au descoperit ca, in timp, proteina a inceput sa se acumuleze in zonele in care nervul vag se conecta cu intestinul si a continuat sa se raspandeasca in toate regiunile creierului.

Specialistii au recurs la taierea nervului vag in cazul unui grup de soareci

In alta etapa a studiului, echipa de specialisti a recurs la taierea nervului vag in cazul unui grup de soareci inainte de injectarea cantitatii de proteina si a descoperit ca aceste rozatoare nu au prezentat semnele dezvoltarii bolii neurodegenerative identificate in cazul exemplarelor cu nervul vag intact la sapte luni de la injectare.

Totodata, soarecii cu nervul vaf intact si carora le-a fost injectata cantitatea de proteina cu defect de pliere au prezentat o reducere a abilitatilor motorii si un nivel mai ridicat de anxietate, se arata in studiu.

Cercetarea a demonstrat ca proteina alfa-sinucleina poate ajunge din intestine la creier de-a lungul nervului vag, iar blocarea rutei de transmitere ar putea fi cheia prevenirii manifestarilor la nivel fizic si cognitiv a bolii Parkinson.

"Aceasta este o descoperire interesanta in acest domeniu si prezinta o tinta pentru interventia timpurie in aceasta boala", a declarat profesorul de neurologie Ted Dawson de la Facultatea de Medicina a Universitatii Johns Hopkins, cel care a condus studiu.