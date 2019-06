O limba straina cunoscuta iti va da mereu un avantaj in fata celorlalti. Pe de o parte, pentru ca vei putea comunica mai usor cu persoane din afara tarii, cum ar fi turisti, colegi sau prieteni. Pe de alta parte, pentru ca invatarea unei limbi straine imbunatateste felul in care functioneaza memoria si creierul tau, iar asta te va ajuta si in alte activitati din viata de zi cu zi.



In plus, daca ti-ai dorit mereu sa fii independent atunci cand calatoresti sau poate sa citesti operele scriitorului favorit in limba in care au fost scrise, atunci ai destule motive sa iti doresti sa inveti o limba straina. In acest articol vei gasi cele mai importante cinci motive pentru care ar trebui sa te inscrii la un curs chiar acum. Pretul unor astfel de cursuri nu ar trebui sa fie un motiv sa renunti. Poti incepe sa inveti o limba straina imediat, daca apelezi la un credit online simplu de accesat. CreditPrime ofera imprumuturi pana la salariu, in numai trei pasi, cat ai spune english.

1. Mai multe oportunitati profesionale

De cate ori ai citit descrierea unui job pe care ti l-ai fi dorit, dar te-ai oprit la cerinta privind cunoasterea unei limbi straine? Lumea este intr-o continua schimbare, iar in contextul globalizarii, tot mai multe companii internationale isi deschid sedii la noi in tara. Asta inseamna ca, de foarte multe ori, un post bine platit intr-o astfel de companie va necesita si cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, cum ar fi engleza, franceza sau germana. De altfel, chiar si atunci cand aplici la un job pentru o companie romaneasca, faptul ca stii o limba straina va constitui un element de departajare fata de alti candidati. In plus, daca te afli la inceput de drum in cariera si stii sa vorbesti fluent o limba straina, te poti angaja la un call-center.

2. Antrenarea creierului

Orice proces de invatare are un efect benefic asupra creierului. Insa invatarea unei limbi straine poate face minuni. Studii numeroase au aratat ca a invata si a vorbi o limba straina in fiecare zi imbunatateste memoria și atentia. Atunci cand inveti o alta limba, iti dezvolti vocabularul, iar abilitatea de a comuta intre limba materna si o limba straina iti protejeaza creierul pe termen lung.

3. Noi prieteni

Ti s-a intamplat vreodata sa simti ca ai putea avea o conexiune cu cineva, insa te-a oprit bariera lingivistica? Tot mai multi expati traiesc si lucreaza la noi in tara, asa ca nu este deloc neobisnuit sa auzi limbi straine in jurul tau atunci cand iesi la film, la un bar sau la club. Oare cu cati dintre acesti oameni te-ai putea imprieteni? Nu vei sti decat daca inveti o limba straina. Engleza sau spaniola te-ar putea ajuta sa vorbesti cu mult mai multi oameni interesanti, sa iti faci cunostinte noi la job sau in oras si sa iti largesti cercul de prieteni.

4. Cunoasterea unei culturi diferite

Atunci cand calatoresti, nu este suficient sa vezi atractiile turistice din locul pe care il vizitezi. O experienta autentica, in care intri in dialog cu oamenii locului si le intelegi mai bine modul de viata, obiceiurile si valorile, te poate transforma profund. Conversatiile cu localnicii sunt o sursa importanta de cunoastere atat in ce priveste cultura si civilizatia tarii vizitate, cat si propria cultura. De aceea, sa vorbesti o limba straina iti poate deschide nenumarate usi catre cunoasterea de sine si a lumii.

5. Cresterea increderii de sine

Poate ai fost odata in situatia de a cere indicatii unei persoane, atunci cand te aflai intr-o tara straina. Daca ai reusit sa te faci inteles si ai aflat ce voiai, te-ai simtit cu siguranta foarte bine. Cunoasterea unei limbi straine iti creste stima de sine si te face increzator ca poti rezolva orice problema.

Sa cunosti o limba straina este, asadar, unul dintre cele mai importante lucruri atunci cand vine vorba de comunicare si dezvoltare. Fie ca avansezi in cariera datorita cunostintelor tale, fie ca iti faci prieteni noi si cunosti lumea mai in profunzime, o limba straina este poarta catre noi si noi experiente pe care nu trebuie sa le ratezi.