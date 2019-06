Mixerul de bucatarie este unul dintre cele mai utile aparate electrocasnice de mici dimensiuni dintr-o gospodarie. Fie ca il folosesti atunci cand faci creme pentru prajituri, compozitii pentru aluaturi sau bezele din albusuri, acesta te ajuta sa economisesti foarte mult timp si mai ales energie.





Contrar opiniei generale conform careia ai nevoie de un mixer doar daca esti un bucatar profesionist sau gatesti zilnic, trebuie sa stii ca acest produs te poate ajuta in cele mai diverse situatii.

Daca te gandesti sa cumperi un mixer, insa nu stii inca pe care sa il alegi, ti-am pregatit mai jos cateva sfaturi utile, ce te vor ajuta sa iei o decizie buna.

1. Tipuri de mixere

Exista doua modele principale de mixere: cele de mana si cele cu bol. Desi primul dintre ele s-a bucurat o perioada lunga de timp de popularitate in Romania, mixerele cu bol vin din urma cu functionalitati noi si preturi accesibile.

- Mixerele manuale

Acestea au marele avantaj de a fi compacte si usor de utilizat, fiind nevoie doar de conectarea la priza si montarea celor doua accesorii standard.

Aceste mixere sunt perfecte pentru preparate rapide dar in cantitati mai mici si pentru acele persoane care doresc sa scuteasca timp si spatiu atunci cand gatesc.

- Mixerele cu bol

Un mixer cu bol de calitate poate reprezenta un adevarat ajutor de nadejde in bucatarie. De obicei, aceste mixere vin cu mai multe functionalitati, precum cea de framantare a aluatului pentru paine, incorporarea corecta a ingredientelor pretentioase in compozitie si nu numai.

De aceea, daca iti place sa gatesti si sa experimentezi retete noi in mod constant, un mixer cu bol va fi alegerea ideala pentru tine, chiar daca va ocupa mai mult loc pe masa din bucatarie.

2. Puterea

Un al doilea aspect de care trebuie sa tii cont cand alegi mixerul este puterea acestuia. Un mixer de putere mai mare, va fi de regula mai rezistent in timp si se va descurca mai bine cu compozitiile mai groase, precum aluaturile si cremele dense.

Totodata, o putere mai mare inseamna si un consum energetic pe masura. De regula, mixerele cu bol au o putere de peste 1000W, fiind mai performante decat cele manuale, care au de regula, 250-300W.

3. Capacitatea

In cazul mixerelor manuale, poti fi inventiv si folosi boluri de diferite dimensiuni. In cazul mixerelor cu bol, marimea bolului este fixa.

Asadar, daca ai hotarat sa achizitionezi un mixer cu bol, este intotdeauna importanta si capacitatea recipientului integrat.

Este indicat sa te orientezi catre un bol cu capacitatea de peste 4 sau chiar 5 litri, in care sa incapa ingredientele dorite. In plus, alege un bol din inox, care va rezista ani la rand si nu va retine mirosul compozitiilor, indiferent de ingredientele folosite.

4. Accesoriile incluse

Desi nu par sa reprezinte un criteriu de selectie, accesoriile sunt si ele la fel de importante precum restul caracteristicilor.

Majoritatea mixerelor manuale vin doar cu cele doua palete standard, de amestecare a cremelor, sosurilor si compozitiilor pentru prajituri.

Mixerele cu bol contin, de obicei, mai multe palete cu functionalitati specifice:



Tel din inox – Folositor pentru baterea oualor, amestecarea compozitiilor pentru clatite, gofre sau pandispan, sosuri si creme subtiri;



Carling pentru framantare – Ideal atunci cand doresti sa gatesti un cozonac, un aluat de tarta sau un blat de pizza si vrei sa salvezi timp si energie;



Palete speciale – Mixerul poate contine palete speciale pentru batut albusuri, sau alte amestecuri si creme.

Indiferent ce mixer vei alege, e bine sa tii cont de avantajele si dezavantajele prezentate aici, dar si de nevoile tale.