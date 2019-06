Daca ti se pare ca ventilatoarele de birou sunt mai practice si nu bat mult la buzunar, spre deosebire de aparatele de aer conditionat, avem pentru tine cateva recomandari.



Confortul la birou este un element esențial atunci când vine vorba de productivitate, iar un ventilator de birou poate fi una dintre soluții pe vreme toridă, mai ales dacă nu vrei să arunci câteva mii de lei pe un aparat de aer condiționat. Găsești mai jos câteva sugestii de ventilatoare de birou, ca să-ți gândești afacerea la rece.

Ventilator de birou portabil

Ventilatorul Sapir are o grilă din metal de protecție pentru mai mare siguranță. Suportul anti-alunecare este alcătuit din 3 picioare din cauciuc, care ține ventilatorul pe loc. Dispozitivul are buton de pornire și oprire, care nu impune deconectarea cablului de la portul USB de fiecare dată. Pentru mai mare confort, ventilatorul de birou e reglabil la 360°. E compatibil cu PC-uri, laptopuri, baterii mobile și orice alte dispozitive cu port USB. Ventilatorul se găsește aici.

Ventilator pentru birou

Ventilatorul de la Arctic Breeze îți aduce măcar puțin din briza arctică în timp ce soarele îți încălzește biroul într-o clădire din România. Prin conexiunea USB, ventilatoarele se conectează rapid și ușor la orice calculator sau laptop, datorită cablului de alimentare de 1,8 metri, și pot fi puse oriunde pe birou. Suportul flexibil poate fi ușor îndoit în orice direcție. Viteza poate fi reglată prin rotirea butonului din partea inferioară. Talpa suportului este fabricată din oțel și rămâne stabilă pe toate suprafețele. Datorită picioarelor de cauciuc, ventilatorul nu alunecă și nu zgârie suprafețele sensibile. Dispozitivul poate fi achiziționat de aici.

Ventilator cu picior

Acest ventilator Hausgerate este ajustabil și poate avea 3 aplicații: de birou, de perete și cu picior, cu o înălțime de până la 130 cm. Are o putere de 50W. Grilajul este format din 120 de elemente, cu 5 paleți. Dispune de 3 viteze și 3 tipuri de adiere: normal, natural și somn, ceea ce îl face potrivit și pentru biroul de acasă. Ventilatorul are o telecomandă și timer de 8 ore. Are funcție dublă de oscilare: sus și jos, stânga și dreapta. Dacă acest ventilator se potrivește în biroul tău, îl poți comanda de aici.

Ventilator de birou și lampă LED

Tot pentru un birou personal poate fi și acest ventilator Remax încorporat într-o lampă LED. Este ușor de folosit fiind pliabilă în orice poziție la un unghi de 360°. Lampa este bună pentru diferite activități ce solicită vederea pe timp de seară și nu numai. Atât lampa, cât și ventilatorul sunt ușor de pornit, iar alimentarea cu energie se oprește automat atunci când bateria este încărcată la maximum. Lampa este echipată cu o baterie de 1200mAh și slot pentru cablu USB. Acest ventilator pentru birou poate fi achiziționat de aici.

Ventilator pentru birou

Acest ventilator Zasss are diametrul grătarului de protecție de 30 cm. Oscilația este una simplă, de 90°, în direcție dreapta-stânga. Ventilarea este puternică, asigurată de 3 palete eficiente și silențioase. Are un motor puternic de 35W, cu 3 trepte de viteză. Comutatorul frontal permite 4 poziții. Este un ventilator suficient de puternic pentru încăperi de până în 15 mp. Ventilatorul pentru birou poate fi găsit aici.