Vodafone Romania anunta extinderea acoperirii 5G in Cluj-Napoca si Mamaia si lanseaza primele abonamente bazate pe aceasta tehnologie din tara.



Vodafone lanseaza primele abonamente 5G ce ofera trafic de date nelimitat in reteaua Supernet 5G, aceasta premiera nationala venind la o luna dupa activarea primelor statii radio 5G in aceeasi retea si care permit romanilor sa aiba acces la specificatiile acestei tehnologii de ultima generatie.

"Suntem foarte mandri sa fim printre putinii operatori de la nivel global si primul din Romania care au lansat servicii si oferta comerciala 5G. Acest lucru vorbeste despre angajamentul nostru de a ne consolida pozitia de lideri in inovatie, nu doar la nivel local, dar si la nivel global asigurandu-ne ca utilizatorii din Romania au oportunitatea de a experimenta tehnologii de top. Ne mentinem angajamentul de a ne continua misiunea si investitiile pe termen lung in tehnologii de ultima generatie pentru a sustine si a dezvolta societatea digitala romaneasca in era vitezei", sustine Mostafa El Beltagy, director customer business unit, Vodafone Romania.

Vodafone Romania este certificata drept cea mai buna retea de date mobile din Romania, potrivit testelor realizate de catre compania independenta de testare a retelelor de comunicatii P3 communications GmbH din Germania, scrie Agerpres.