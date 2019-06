Daca ai fi trait in secolul al XVI-lea, n-ai fi intarziat niciodata la o sedinta sau intalnire importanta, din simplul motiv ca la acea vreme nimeni nu putea spune cu exactitate cat este ora.



Cu toate ca timpul se masoara in diferite forme inca din anul 3.500 i.e.n, primele ceasuri de mana au aparut abia in timpul Primului Razboi Mondial si nu s-au demodat nici pana in ziua de azi. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa porti si tu unul.

Ceasurile sunt functionale

Telefonul nu te ajuta sa fii punctual. Nu-ti vine sa-l scoti tot timpul din buzunar, ramane fara baterie cand iti e lumea mai draga, iar rolul sau principal nu este sa-ti arate cat este ora. Ceasul, in schimb, te poate scoate in evidenta, este mai usor de folosit si fie se alimenteaza singur, fie are o baterie, care cu siguranta rezista mai mult de opt ore.

Iti dau stil

Ceasul iti da si stil si trebuie sa stii ca nu toate ceasurile de calitate sunt si scumpe. De exemplu, ai putea opta pentru colectia de ceasuri Tissot, care sunt elvetiene, au istorie (compania exista inca din 1853), sunt pe placul pilotilor din MotoGP (Marc Marques sau Jorge Lorenzo le poarta) si se gasesc la preturi pentru toate buzunarele.

Le poti oferi cadou

De asemenea, ceasurile pot reprezenta o mostenire pentru urmasii tai. Nici macar nu trebuie sa fie valoroase, dar atunci cand le faci cadou copiilor sau nepotilor, acestea pot deveni adevarate comori de nepretuit.

Ce sa mai stii despre ceasuri

Poate nu stiai, dar primele metode de masurare ale timpului au fost discurile solare, in China si in Egiptul antic, cu 3.500 de ani i.e.n. Primele ceasuri mecanice au aparut abia in secolul al X-lea, dar nu erau deloc exacte, iar cavalerii ratau in dese randuri intalnirile cu domnitele de care se indragosteau. Pentru a le denumi, francezii au folosit cuvantul cloche, care inseamna clopot.

Apoi, a venit randul marinarilor britanici sa le foloseasca pentru a-si masura tura de patru ore si de aici a venit denumirea de watch.

In orice caz, pana in timpul Primului Razboi Mondial, existau doar ceasuri de buzunar. Soldatilor le-a venit ideea sa le lege la incheietura mainii pentru a putea folosi armele din dotare, fara a-si scoate tot timpul ceasurile din buzunar. De atunci si pana in zilele noastre, toata lumea le poarta asa.

Din cele mai vechi timpuri, omenirea a fost obsedata de masurarea timpului. Poate doar ca sa ne reaminteasca faptul ca existenta noastra este efemera. Sa porti un ceas te poate face sa iti pretuiesti mai mult timpul si sa acorzi atentie modului in care iti petreci cele 24 de ore din zi. Asadar, cauta ceasul care sa ti se potriveasca. Ar putea reprezenta inceputul unei lungi prietenii.

Sursa foto: unsplash.com