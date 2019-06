Premierul Viorica Dancila a afirmat marti ca Guvernul nu va emite nicio ordonanta de urgenta legata de functionarea Justitiei.



Ea s-a declarat uimita de faptul ca "aceia care spuneau ca nu trebuie sa mai fie adoptate ordonante de urgenta in domeniul Justitiei si care au introdus acest aspect in referendumul din 26 mai sunt cei care acum indeamna Guvernul sa ia masuri in regim de urgenta".

"Am observat ca in spatiul public sunt lansate din nou discutii despre modul in care ar trebui sa actioneze sau sa nu actioneze Guvernul in privinta functionarii sistemului judiciar. Se recomanda Executivului sa emita, de indata, un act normativ pentru ca dupa cateva fraze in acelasi text sa i se spuna sa nu dea ordonante de urgenta. Ma uimeste faptul ca cei care sustineau ca nu trebuie sa mai fie adoptate ordonante de urgenta in domeniul Justitiei si care au introdus acest aspect in referendumul din 26 mai sunt cei care acum indeamna Guvernul sa ia masuri in regim de urgenta. Noi am inteles votul de la referendum si, asa cum am spus de nenumarate ori, vom respecta opinia cetatenilor referitoare la faptul ca Guvernul nu trebuie sa mai emita ordonante de urgenta in legatura cu functionarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul Romaniei nu va emite nicio ordonanta de urgenta legata de functionarea Justitiei", a spus premierul, la inceputul sedintei de Guvern, potrivit Agerpres.

Dancila a adaugat ca sustine ferm ca orice modificare legislativa in privinta functionarii sistemului judiciar trebuie sa treaca printr-o dezbatere transparenta, printr-o consultare ampla a organizatiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii si consultarea organismelor internationale in domeniu.

"In ceea ce priveste recomandarile organismelor internationale privind functionarea sistemului judiciar din Romania, Ministerul Justitiei va urma intocmai procedurile existente", a punctat ea.