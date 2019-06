Un barbat din municipiul Arad a fost dus la spital, dupa ce a lovit cu piciorul un cos de gunoi din centrul orasului, el fiind inainte amendat cu 200 de lei de catre politistii locali, care l-au surprins cand distrugea cosul.



Barbatul, care are 40 de ani, s-a enervat in urma unei altercatii cu alt barbat, el doborand cu piciorul un cos de gunoi de pe trotuar, moment observat de un echipaj de politisti locali.

"Un aradean enervat peste masura in urma unei altercatii a fost amendat dupa ce s-a razbunat pe primul cos de gunoi care i-a iesit in cale, doborandu-l la pamant cu piciorul. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Revolutiei si s-a soldat cu o amenda contraventionala de 200 de lei. Pentru ca ghinionul sa ii fie maxim, barbatul nervos s-a ales si cu o entorsa in urma contactului cu cosul de gunoi, motiv pentru care a fost transportat, pentru ingrijiri medicale, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad", a precizat, printr-un comunicat de presa remis marti, Politia Locala Arad.

Medicii i-au pus piciorul in ghips barbatului si l-au lasat sa plece acasa.