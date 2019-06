Mexicul va investi circa 2,7 milioane de dolari pentru a lupta impotriva sargaselor, algele de culoare bruna care impanzesc plajele sale paradiziace din Caraibe, construind nave speciale, a declarat luni ministrul mexican al marinei, Rafael Ojeda, relateaza AFP.



Prima nava va fi gata in cateva luni, a declarat Rafael Ojeda intr-o conferinta de presa, adaugand ca este nevoie de cel putin zece pentru a rezolva aceasta problema.

Pentru a reduce costurile, Mexicul va si construi aceste barci, numite "Sargaceras", care vor aspira algele din ocean.

"Suntem convinsi ca vom rezolva aceasta problema", a declarat presedintele Andres Manuel Lopez Obrador, dupa ce activitatile turistice au fost afectate in statul Quintana Roo (est), unde se gasesc statiunile Cancun si Playa del Carmen.

Potrivit oamenilor de stiinta, sargasele sunt impinse de vanturi si curenti dintr-o zona detectata in 2011, situata intre America de Sud si Africa. Pana atunci, exista o singura mare de sargase, in nordul Atlanticului, la est de Statele Unite.

Nutrientii - rezultat al activitatilor umane - proveniti din marile rauri, desertificarea solului si incalzirea globala favorizeaza proliferarea acestora, afirma expertii.

Studiile au aratat ca, dupa un prim val in 2015, acest fenomen a explodat in Mexic in 2018, cu sosirea a 24 de milioane de metri cubi de sargase, echivalentul a 3.000 de terenuri de fotbal.

Sargasele afecteaza coastele Mexicului de la Marea Caraibilor si elibereaza prin uscare hidrogen sulfurat si amoniac, care pot provoca dureri de cap, greturi si varsaturi.