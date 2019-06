Sorina Lucan s-a nascut la data de 25 aprilie 2011 in Drobeta Turnu Severin. Cea care a adus-o pe lume se numeste Loredana Lucan si are 31 ani. Femeia are domiciliul in comuna doljeana Caraula, insa nu mai locuieste de ani buni acolo.





Loredana Lucan, mama Sorinei, mai are un baiat dintr-o alta relatie. Atunci cand acest copil avea un an si jumatate, femeia a fost decazuta din drepturi pentru ca l-a batut cu salbaticie, conform declaratiilor politistilor de la Transporturi Feroviare care au intervenit si l-au salvat pe copil de sub agresiunea mamei, in Gara Craiova. Femeia a spus ca dorea sa se razbune pe baietel pentru ca tatal acestuia o parasise.

Ulterior s-a stabilit ca mama Sorinei are probleme psihice.

Loredana Lucan a mai avut cateva relatii, iar apoi l-a cunoscut pe tatal Sorinei in Mehedinti, comuna Tamna, sat Plopi. S-a mutat la el si a adus pe lume fetita pe care, insa, tatal nu a recunoscut-o. Ca si fratele sau mai mare, Sorina a ajuns intr-un centru de plasament.

Loredana Lucan si-a cautat fetita cativa ani si pana la urma a aflat ca este in asistenta maternala, la familia din Baia de Arama, scrie Adevarul.ro.

In anul 2013, Sorina Lucan a fost data spre adoptie

Trei ani mai tarziu, DGASPC Mehedinti a transmis Primariei din Caraula, judetul Dolj, o adresa prin care se solicita sa se comunice daca exista rude pana la gradul IV ale minorei Sorina Lucan. "In cazul in care identificati rude ale copilului, va rugam sa efectuati o ancheta sociala care sa cuprinda propunerea dumneavoastra cu privire la posibilitatea reintegrarii minorei in familia extinsa. Daca niciuna dintre rude nu este de acord cu reintegrarea minorei, va rugam sa anexati declaratiile acestora", au cerut reprezentantii DGASPC Mehedinti.

Melania Balotescu, matusa materna, si sotul ei au declarat in scris ca doresc s-o adopte pe Sorina. Insa, in urma unei anchete sociale s-a constat ca acestia nu au conditii pentru a o putea adopta, dat fiind faptul ca mai aveau inca sase copii, iar conditiile lor de trai erau vitrege.

"Procuroarea nu trebuia sa fie agresiva cu Sorina. Copilul poate sa ramana cu socul acesta pe viata. A abuzat de ea. Mama naturala a fost decazuta din drepturi cand l-a batut pe fratele Sorinei. Vrem ca fata sa ramana in tara, in familia asistentei maternale. Ei au crescut-o”, a spus matusa Sorinei.

