Cosmin Dusa, originar din Cugir, judetul Alba, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Chisinau.



Cosmin Dusa, in varsta de 29 de ani era unul dintre cei mai apreciati luptatori romani, cu mai multe aparitii in turneul RXF si in Eagles Fighting Championship, scrie alba24.ro. El a murit cu o zi inaine de a-l infrunta pe luptatorul basarabean Lilian Grosu si a-si apere cele trei victorii consecutive.

Potrivit sursei citate, tanarul luptator din Alba a intrat in coma, cauzele fiind inca incerte.

Trupul lui Cosmin Dusa va fi adus in tara cel mai probabil miercuri.