Banat. Pana in data de 27 iunie vremea va fi in incalzire, iar media temperaturilor maxime va creste de la 28 de grade in prima zi, pana la 34 de grade. Va urma o racorire, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie media maximelor termice sa revina la 28 de grade. Ulterior se va incalzi din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori intre 30 si 32 de grade. Evolutia mediei temperaturilor minime va fi relativ asemanatoare, cea mai ridicata va fi de 19 grade, in jurul datei de 28 iunie, iar cea mai mica de 14 grade, in ultima dimineata a lunii iunie si in prima din luna iulie. Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in primele si in ultimele zile de prognoza si doar pe suprafete mici in restul intervalului.

Crisana. Pana in data de 27 iunie vremea va fi calduroasa, chiar caniculara la mijlocul primei saptamani, cand media temperaturilor maxime va atinge 34 de grade. Va urma o racorire, astfel ca in ultima zi a lunii iunie media maximelor va fi de doar 27…28 de grade. In cea de a doua saptamana de prognoza vremea calduroasa va reveni, iar media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 30 de grade. Media temperaturilor minime va avea variatii intre 16 si 18 grade, exceptand diminetile din jurul datei de 30 iunie, cand aceasta va fi mai scazuta si se va situa in jurul a 13 grade. Temporar vor mai fi manifestari ale instabilitatii atmosferice, mai frecvente si pe suprafete mai mari in primele si in ultimele zile de prognoza.

Transilvania. Media temperaturilor maxime va fi in crestere de la 28 de grade in prima zi, pana la 32…33 de grade in data de 27 iunie, apoi, in urmatoarele trei zile va scadea cu aproximativ 8 grade. In cea de a doua saptamana de prognoza maximele termice nu vor mai avea variatii semnificative si se vor situa intre 28 si 30 de grade. Media minimelor termice va atinge un maxim de 17 grade, in dimineata zilei de 28 iunie si un minim in diminetile de 30 iunie si 1 iulie, cand se va situa in jurul valorii de 10 grade. Vor mai fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, indeosebi in primele zile de prognoza si dupa data de 1 iulie.

Maramures. Vremea se va incalzi pana la mijlocul primei saptamani de prognoza cand media maximelor termice va atinge 32…33 de grade, apoi, pana la finalul lunii iunie se va raci, iar media va scadea cu 6…7 grade. In ultima saptamana de prognoza nu vor mai fi variatii termice semnificative, media maximelor urmand a se situa in jurul valorii de 29 de grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie relativ asemanatoare, cele mai ridicate medii vor fi in primele cinci dimineti, cand se vor atinge 17…18 gade, iar cele mai coborate intre 29 iunie si 1 iulie cand nu vor mai depasi 11…12 grade. Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi.

Moldova. Pana in data de 27 iunie, media temperaturilor maxime va fi 31…33 de grade. Va urma o scadere termica, ce va determina la sfarsitul lunii iunie o medie in jurul a 24 de grade. Ulterior temperatura aerului va creste din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori de 28…30 de grade. Media temperaturilor minime va avea o evolutie similara, cea mai ridicata medie va fi de 19 grade, in jurul datei de 28 iunie, iar cea mai mica de 12 grade, in ultima dimineata a lunii iunie si in prima din luna iulie. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare la inceputul primei saptamani si din nou spre sfarsitul intervalului.

Dobrogea. Pana in data de 27 iunie, media temperaturilor maxime va fi de 30…31 de grade. Va urma o scadere termica, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie, media maximelor termice sa coboare spre 25…26 de grade. Ulterior temperatura aerului va creste din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori de 29…30 de grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara, cea mai ridicata medie va fi de 21 de grade la inceputul intervalului, iar cea mai mica de 15…16 grade, in ultima dimineata a lunii iunie si in prima din luna iulie. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare la inceputul intervalului.

Muntenia. Pana in data de 27 iunie vremea se va incalzi usor si, astfel, media temperaturilor maxime va creste de la 30 de grade, la 33 de grade. Apoi, va urma o scadere a temperaturilor maxime pana in data de 30 iunie spre o medie de 27…28 de grade. Ulterior temperatura aerului va fi din nou in crestere, iar pana la finalul intervalului temperaturile maxime vor avea in medie valori de 30…32 de grade. Variatiile temperaturilor minime vor fi similare cu cele ale maximelor, cea mai ridicata medie va fi de 19 grade, la inceputul intervalului, iar cea mai mica de 13…14 grade, in ultima dimineata a lunii iunie si in prima din luna iulie. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in primele zile ale intervalului, in jurul datei de 28 iunie si din nou spre sfarsitul intervalului.

Oltenia. Pana in data de 27 iunie vremea se va incalzi, iar media temperaturilor maxime va fi in crestere, de la 28 de grade in prima zi, pana la 33 de grade. Va urma o scadere termica, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie media maximelor termice sa revina la 28 de grade. Ulterior temperatura aerului va creste din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori intre 30 si 32 de grade. Media temperaturilor minime va avea o evolutie similara, cea mai ridicata medie va fi de 19 grade, in jurul datei de 28 iunie, iar cea mai mica de 14 grade, in ultima dimineata a lunii iunie si in prima din luna iulie. Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in primele si in ultimele zile de prognoza si doar pe suprafete mici in rest.

La munte. Valorile termice maxime vor avea valori medii in crestere spre 22 de grade pana in data de 27 iunie, vor scadea spre 16 grade in ultima zi a lunii iunie, apoi vor fi din nou in crestere. Temperaturile minime vor avea o scadere in jurul datei de 30 iunie, spre o medie de 7 grade, iar in rest media se va situa intre 10 si 14 grade. Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi.