Pana la ora 23:00, "in judetele Buzau, Braila, Ialomita si Calarasi, precum si in zona continentala a judetului Constanta vor fi perioade cu intensificari ale vantului cu viteze la rafala, in general, de 80...90 km/h, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...60 l/mp", se arata in atentionare cod portocaliu.

Tot pana la ora 23:00, "in Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei, estul Olteniei, in zona Carpatilor de Curbura si Meridionali precum si in Muntii Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp.

Manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala pe spatii mici si in restul tarii", potrivit atentionarii cod galben.

Informare meteo de disconfort termic

"Vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic accentuat dupa-amiaza, cand pe arii relativ extinse in zonele de campie si podis indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Vremea va deveni caniculara miercuri (26 iunie) in Campia de Vest, iar joi (27 iunie) in zonele joase de relief", sustin meteorologii.