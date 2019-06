Un recent raport Kaspersky a aratat ca patru din zece utilizatori (38%) ar renunta la conturile de pe retelele de socializare pentru a fi siguri ca datele lor raman private pentru tot restul vietii. Temerile legate de protejarea confidentialitatii datelor in mediul digital i-au facut pe utilizatori sa fie mai preocupati de utilizarea si distribuirea informatiilor lor personale pe internet. Raportul subliniaza modul cum si motivul pentru care informatiile personale incep sa devina importante pentru utilizatori.



Retelele de socializare ca Facebook, Instagram sau Twitter au devenit o parte semnificativa a vietii noastre si, conform raportului Kaspersky , 82% dintre persoane le folosesc in prezent. In schimbul unor date despre utilizatorii lor, platformele de socializare le ofera oamenilor ocazia sa se exprime, sa comunice cu prietenii si familiile lor, precum si sa descopere noutati, idei si tendinte.

Insa, in ciuda acestor avantaje, unii ar renunta la retelele de socializare daca acest lucru i-ar ajuta sa-si recupereze confidentialitatea datelor din mediul digital si sa o pastreze pentru totdeauna.

Cei 12% care isi dau informatiile personale ca sa se inregistreze pentru chestionare distractive, cum ar fi celebritatea cu care seamana sau felul de mancare preferat nu ar mai putea face acest lucru. Ar putea fi mai problematic, insa, pentru cei 58% care nu si-ar mai putea folosi datele conturilor de social media pentru a se autentifica rapid si comod pe diferite site-uri sau servicii.

Poate chiar mai surprinzator, intr-un moment in care numarul utilizatorilor de telefoane mobile creste cu 2% anual, 19% ar fi gata sa-si ia ramas bun de la telefoanele lor pentru a garanta ca datele lor raman private pentru tot restul vietii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, retelele de socializare se afla intr-o etapa in care calitatea experientei utilizatorului se bazeaza in mare masura pe furnizarea unei cantitati mari de informatii personale, fie ca sunt financiare, despre localizare, obiceiuri de cumparaturi, preferinte alimentare sau statut al relatiei. Prin urmare, poate ca nu este deloc de mirare aparitia in prim plan a nostalgiei dupa o confidentialitate aparent pierduta.

Din pacate, nici macar sacrificarea intregii prezente in social media nu ar fi suficienta pentru a proteja confidentialitatea datelor din mediul digital. Este un proces, nu ceva ce poti sa obtii dintr-o singura lovitura.

„Acum cativa ani, oamenii si-au dat informatiile private retelelor de socializare in schimbul unor beneficii, fara sa se gandeasca macar la potentialele amenintari si la consecintele lor”, spune Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing la Kaspersky. „Avand in vedere numarul tot mai mare de brese de date din intreaga lume, vedem o noua tendinta in randul utilizatorilor. Multi prefera ca anumite lucruri despre ei sa nu fie facute publice si incep sa acorde mai multa atentie informatiilor pe care le impartasesc serviciilor online. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor inca nu stiu cum sa-si protejeze viata privata digitala si ar renunta la retelele de socializare pentru a-si garanta siguranta informatiilor. Pastrarea informatiilor personale in siguranta - prin actualizarea periodica a parolelor conturilor de social media si prin utilizarea solutiilor de securitate – le va oferi consumatorilor mai multa incredere in securitatea datelor online.”

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor in mediul digital, Kaspersky va recomanda sa urmati cativa pasi simpli: