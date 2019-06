Cu ocazia Zilei Internationale a Iei, Ambasada Romaniei la Beijing a transmis un mesaj, postand totodata o fotografie cu actorii Jackie Chan si Ziyi Zhang, cunoscuta din "Memoriile unei gheise", imbracati in ii.



"Element de identitate nationala si de contributie necontestata a poporului roman la patrimoniul de valori universale, IA ROMANEASCA este sarbatorita in corelatie cu un moment unic al traditiilor populare ancestrale: SANZIENELE sau „noaptea cerurilor deschise”.

Marcam astazi, asadar, Ziua Universala a IEI, piesa centrala a portului popular romanesc, deopotriva simbol al creativitatii si al feminitatii.

Deseori uitata in lazile de zestre ale bunicilor pentru a fi descoperita de fiecare data cu aceeasi fascinatie si atingere magica, redescoperita de mari pictori ai lumii, reinventata de designeri de renume si inclusa in colectiile lor exclusiviste, purtata cu demnitate si noblete de Regina Maria in marile capitale ale lumii ca simbol suprem al poporului pe care il reprezenta, IA ROMANEASCA ramane un reper central al spiritualitatii romanesti.

Din in sau borangic, cu modelele sale unice redand ciclurile esentiale ale vietii, IA oglindeste creativitatea romanilor si sentimentul acestora de apartenenta la comunitatile lor, prin modele specifice fiecarei zone geografice.

Asociata identitatii romanesti, exemplu de mestesug, pasiune si daruire, IA are darul de a aduce o atingere magica si o vibratie aparte oricui are sansa de a-i descoperi frumusetea unica, dincolo de traditii si frontiere culturale.

In imagine, doua simboluri ale cinematografiei universale actuale, originare din China, Jackie Chan si Ziyi Zhang, indragostite de IA ROMANEASCA", se arata in mesajul Ambasadei.