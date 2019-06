Procurorul general interimar Bogdan Licu contesta in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie unei familii din SUA si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, printr-o actiune adresata Curtii de Apel Craiova, a fost formulata, luni, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus incuviintarea adoptiei internationale a minorei, solicitandu-se schimbarea in tot a deciziei atacate, in sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar in temeiul art. 512 Cod de procedura civila a fost solicitata si suspendarea executarii acestei hotarari.

De asemenea, procurorul general a cerut in instanta interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre fetita, pana la administrarea probelor in dosarele penale constituite la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova si la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie.

"In vederea indeplinirii rolului constitutional al Ministerului Public de reprezentare a intereselor generale ale societatii, de aparare a ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenilor, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Dimitrie Bogdan Licu, a formulat, astazi, 24 iunie 2019, o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti, prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata, pana la administrarea probelor in dosarele penale constituite la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova si la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Prin actiunea formulata s-a solicitat si obligarea parintilor adoptatori sa asigure minorei, in Romania, un program de consiliere psihologica pentru o perioada de 3 luni", precizeaza PG.

Parchetul General sustine ca, pe 21 iunie, procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu, fapte in legatura cu judecarea dosarului avand ca obiect cererea de adoptie internationala a fetitei, respectiv instrumentarea dosarului penal in care procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a efectuat, vineri, o perchezitie la domiciliul asistentului maternal.