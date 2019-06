Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, sustine ca a depus in proiect de lege privind eliminarea supraaccizei la carburanti.



"Sustinem cu totii eliminarea supraaaccizei la carburanti.



Preturile motorinei si al benzinei au crescut semnificativ in Romania dupa reintroducerea supraaccizei la carburanti, in toamna lui 2017.



Motorina este mai scumpa azi ca in Austria, Polonia, Luxemburg si alte tari mai bine dezvoltate ca ROMANIA. Avem acelasi pret la motorina ca in Germania.



Transportatorii romani care efectueaza curse internationale au decis sa alimenteze din alte tari, unde motorina este mai ieftina.



Majorarea nejustificata a accizelor pentru carburanti a generat un impact negativ pe intregul lant economic, de la productie, la distributie si cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, pentru trei ani consecutiv;



Romania se afla, pentru al treilea an consecutiv, pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste cresterea preturilor;

Avand in vedere toate efectele negative generate de acciza majorata pentru carburanti am depus in proiect de lege privind eliminarea supraaccizei la carburanti", a scris Robert Sighiartau pe Facebook.