Piata romaneasca de E-commerce prezinta un potential urias, daca luam in calcul cresterea valorii cumparaturilor online din ultimii ani. Conform GPeC, cumparaturile online au depasit 3,5 miliarde de euro in 2018, luand in calcul doar produsele fizice, fara vacante, calatorii, bilete de avion sau rezervari hoteliere.



În acest sens, s-a remarcat o creştere semnificativă faţă de 2017, când românii au cheltuit pentru cumpărăturile online 2,8 milioane de euro. Află care sunt principalele statistici pentru anul trecut şi ce au cumpărat românii pentru a creşte valoarea achiziţiilor cu 30% în mai puţin de un an. Ce pondere ocupă E-commerce-ul în piaţa de retail? Conform estimărilor din 2018, piaţa de E-commerce deţine o pondere de aproximativ 8% din totalul pieţei de retail, ce demonstrează un potenţial uriaş de creştere al pieţei româneşti în următorii ani. Totodată, au fost înregistrate creşteri semnificative faţă de anii precedenţi, atunci când, în 2017, piaţa de E-commerce ocupa 5,6% din totalul pieţei de retail şi aproximativ 4% în 2016. Care este traficul online generat de smartphone-uri? Având în vedere cât de mult timp petrec românii pe telefonul mobil, nu e de mirare că aproximativ 80% din traficul magazinelor online este generat doar de către smartphone-uri, înregistrând o creştere semnificativă faţă de 2017 şi 2016. Acest lucru a generat eforturi din partea magazinelor online, care sunt într-un proces continuu de optimizare a site-urilor pentru mobil, pentru a face faţă cererilor şi a transforma platformele în magazine online cât mai accesibile pentru potenţialii clienţi. Chiar dacă statisticile arată că, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, utilizatorii de internet pe mobil petrec timp preţios pe site-urile magazinelor online, rata de conversie înregistrată pe desktop este mai mare decât cea de pe mobil. Acest lucru dovedeşte că românii folosesc telefonul mobil pentru a citi descrierile produselor, fiind interesaţi de mai multe modele de produse, însă aleg să plaseze comanda de pe laptop sau calculator, datorită monitoarelor mai mari decât ecranul unui smartphone. Ce cumpără cel mai mult românii de pe smartphone? Cu toate că românii plasează comenzi online de pe desktop mai des decât de pe telefon, conform statisticilor anului 2018, există anumite categorii de produse care se cumpără cu preponderenţă de pe smartphone. În fruntea clasamentului stau articolele de îmbrăcăminte pentru copii, care se cumpără de pe mobil într-un procent de 78,5%, în comparaţie cu 21,5% de pe desktop. Tot de pe telefonul mobil, românii cumpără şi obiecte vestimentare, în proporţie de 66% şi cosmetice - 63,2%. Proporţii echilibrate regăsim în rândul produselor pentru casă şi grădină: 47,4% pentru mobil şi 52,6% pentru desktop şi în categoria auto & moto: 49% pentru mobil şi 51% pentru desktop. Care sunt principalele bariere în calea cumpărăturilor online? Chiar dacă piaţa românească de E-commerce este într-o continuă creştere, există şi persoane care în 2018 nu au cumpărat online, invocând motive clare:

Nu au încredere în magazinele online.



Consideră că taxele de transport sunt prea mari, în raport cu preţul produsului.



Nu cred că produsele de pe un site arată la fel şi în realitate.



Nu pot vedea/proba/testa produsele de pe un site.



Se tem să nu fie fraudate. Motivele pentru care oamenii cumpără online:

Livrarea produselor să se efectueze cât mai rapid



Preţurile produselor să fie mult mai mici decât în magazinele fizice de unde cumpără de obicei.



Notorietatea magazinelor online Principalele categorii de produse cumpărate online în 2018 Conform studiului realizat de GPec, aceste categorii de produse au fost vândute online astfel, în funcţie de frecvenţa de cumpărare:

Produse IT şi electronice: telefoane mobile, tablete, laptopuri, electrocasnice;



Produse de modă şi frumuseţe: accesorii, ceasuri, cosmetice, parfumuri, încălţăminte, îmbrăcăminte’;



Bilete de avion, rezervări hoteliere;



Produsele pentru casă, o variaţie de plafoniere si decoraţiuni;



Bilete la spectacole;



Flori;



Cadouri;



Cărţi;



Produse pentru copii: îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, cărucioare;



Accesorii auto şi moto, poliţe RCA; Având în vedere amploarea pieţei de E-commerce din România, din ce în ce mai mulţi români au început să prefere varianta cumpărăturilor online, un semnal foarte bun pentru piaţa care îşi poate continua un ritm accelerat de creştere şi în 2019 şi 2020, atunci când se presupune că piaţa de E-commerce va depăşi pragul de 5 milioane de euro.

