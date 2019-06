In ultima perioada au devenit tot mai populare in industria cosmetica produsele vegane pentru ingrijirea parului. Acestea se diferentiaza de celelalte din comert prin faptul ca au la baza formule din ingrediente naturale care repara, confera flexibilitate si previn deteriorarea podoabei capilare. Dar caracteristicile benefice nu se opresc aici. Produsele vegane nu contin sulfati sau parabeni si nu sunt testate pe animale.





Ultimul trend din industria ingrijirii parului nu bifeaza pe lista doar cea mai inalta calitate a ingredientelor, ci garanteaza si o calitate a ambalajelor, ceea ce constituie un real beneficiu pentru mediul inconjurator.

Daca te-ai saturat de produsele care nu isi merita locul in raftul tau beauty, cunoaste mai bine o gama de produse vegane Maria Nila de la profihairshop.ro. Vei realiza inca de la prima aplicare ca vei avea alaturi un aliat de incredere pe termen lung.

Beneficiile produselor vegane pentru par

MARIA NILA este o gama de produse de ingrijire a parului 100% vegana, din Suedia. Produsele nu sunt testate pe animale, nu contin sulfati sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor, cat si a ambalajelor. Toate produsele sunt bazate pe tehnologia Colour Guard Complex, care protejeaza si pastreaza culoarea parului.

Produsele vegane se concentreaza pe tratarea mai multor probleme ale parului si ale scalpului. De la nevoia de hidratare intensa pana la mentinerea nuantei vopselei, gama Maria Nila asigura rezultate de exceptie. Ingredientele din compozitia produselor, asa cum sunt uleiurile vegetale si algele marine, au rol regenerant si reparator. Singura ta responsabilitate va fi sa descoperi toate nevoile pe care le are podoaba ta capilara si sa gasesti apoi produsul care se pliaza pe caracteristicile ei.

Exemplu de ritual de ingrijire cu produse vegane

Orice ritual de ingrijire a parului incepe cu samponul potrivit. Cum hidratarea este principalul beneficiu pe care trebuie sa il asigure acest produs, incearca samponul hidratant MARIA NILA True Soft. Produsul curata delicat parul, il catifeleaza, il hidrateaza si ii fortifica structura. Contine ulei de argan, ingredient cunoscut si sub denumirea de "aurului Marocului", care este admirat pentru proprietatile incredibile pe care le are in ritualul de infrumusetare. Inca o veste buna este ca acest sampon hidratant nu contine parabeni si sulfati.

Lipsa volumului este una dintre problemele cu care se confrunta cel mai des femeile. Una dintre cele mai eficiente modalitati care te ajuta sa oferi vitalitate podoabei tale capilare este balsamul de par MARIA NILA Pure Volume. Rezultatul este unul de durata, asa ca nu vei sta cu teama ca efectul va disparea dupa prima ora de la utilizare. Beneficiile pe care le ofera acest produs nu se opresc aici. Balsamul descurca parul, fiind eficient si in cazul parului cu structura fina, catifeleaza si hidrateaza. In plus, complexul Colour Guard protejeaza parul si reduce estomparea culorii survenite in urma spalarii, a coafarii termice, a razelor UV si a radicalilor liberi.

Din trusa de ingrijire a unei femei care isi vopseste parul nu ar trebui sa lipseasca o masca nuantatoare. Gama MARIA NILA Colour Refresh are in compozitie pigmenti de culoare cu efect temporar, ce revigoreaza rapid podoaba capilara. Tot ce trebuie sa faci este sa aplici produsul pe parul spalat si uscat cu prosopul. Distribuie masca cu ajutorul unui pieptene sau folosind degetele, apoi las-o sa actioneze timp de 3-10 minute, in functie de intensitatea dorita. Clateste, apoi foloseste un balsam.

Descopera si alte produse vegane pentru ingrijirea parului in magazinul online Profihairshop.ro. Sunt cel mai bun rasfat pe care il poti oferi podoabei tale capilare la inceput de vara.