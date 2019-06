Fostul primar Radu Mazare a declarat luni, in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost adus cu forta in Romania, fiind amenintat de un procuror si un politist din Madagascar.



Radu Mazare a fost adus din penitenciar la Instanta suprema, unde era programat sa se desfasoare procesul in care a fost achitat in prima instanta in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social "Henri Coanda" din Constanta.

De asemenea, Mazare a contestat mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui in dosarul "Polaris".

In ambele procese, fostul primar a contestat procedura prin care a fost extradat din Madagascar, sustinand ca s-au facut presiuni asupra lui si a fost adus "fortat" in Romania, scrie Agerpres.

"Nu renunt la aplicarea principiului specialitatii, intrucat consider ca mi-au fost incalcate drepturile de ambele state, atat Madagascar, cat si Romania, in momentul in care am fost adus fortat in Romania, fara posibilitatea de a ma prezenta in fata unei instante din statul Madagascar si cand am fost preluat de escorta romaneasca, fara a exista o hotarare a unei instante de extradare. Desi in Madagascar s-au facut presiuni asupra mea, am fost amenintat inclusiv cu copiii, ca sa-mi dau acordul scris ca doresc sa renunt la orice si doresc sa ma intorc in Romania, nu am facut acest lucru. Am fost amenintat de un ofiter de politie, precum si de un procuror. (...) De cand am plecat din Romania, am anuntat autoritatile unde ma aflu si nu am avut intentia de a ma ascunde", a declarat Mazare in instanta.

Avocatii lui Mazare au contestat legalitatea procedurii prin care fostul primar a fost adus in tara, sustinand ca decizia de extradare nu a fost luata de o instanta din Madagascar, ci de catre un procuror.

In plus, spun avocatii, la dosar nu exista un consimtamant al lui Mazare ca accepta sa fie extradat in Romania.

Radu Mazare a fost extradat in Romania pe 20 mai, el avand o condamnare definitiva de 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.

De asemenea, el mai are doua condamnari in alte dosare, dar care nu sunt definitive.