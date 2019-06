Fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas a pledat vinovat, luni, la acuzatia de ucidere a cinci femei si doua fete, toate cu cetatenie straina, in ceea ce reprezinta cele mai grave crime in serie comise in Cipru pe timp de pace, transmite Reuters.



Metaxas (35 de ani) fusese pus sub acuzare pentru rapire si crima cu premeditare contra a sapte persoane - provenite din Filipine, Nepal si Romania (Livia Florentina Bunea, in varsta de 38 de ani, si fiica sa in varsta de 8 ani, Elena - n.red.) - in perioada septembrie 2016 - iulie 2018, scrie Agerpres.

Aceste crime au socat opinia publica din Cipru, tara unde asemenea delicte sunt relativ rare, si au provocat demisia sefului politiei, in timp ce ministrul justitiei a demisionat din proprie initiativa.

Nicos Metaxas a fost dus luni, in conditii de maxima securitate, la un tribunal din Nicosia, unde a comparut fara avocat.

In momentul citirii actului de acuzare, el a izbucnit in plans. ''Am comis crime abominabile'', a afirmat acuzatul, care a transmis condoleante familiilor victimelor.

Recunoasterea vinovatiei intr-un proces judiciar din Cipru inseamna ca instanta va audia martorii si apoi va decide sentinta, aceasta fiind asteptata in cursul zilei de luni. Acuzatul risca o pedeapsa de inchisoare pe viata pentru fiecare dintre cele sapte capete de acuzare.

Suspectul a abordat online femeile pe care urma sa le ucida si care au fost date disparute intre septembrie 2016 si august 2018.

Prima victima, o femeie filipineza de 30 de ani, a fost gasita - de mai multi turisti care faceau fotografii - intr-o fantana din apropierea unui lac de langa Nicosia, la finalul lunii aprilie, iar ultima victima pe 12 iunie, chiar in lacul respectiv. Aceasta din urma era o fetita in varsta de sase ani, fiica primei victime.