Premierul Viorica Dancila sustine ca este necesara o simplificare a procedurii de adoptie si ca Guvernul urmeaza sa se ocupe de acest aspect.



"Acum merg la Guvern pentru a vedea toate documentele pe care le-am primit. (...) Am discutat in permanenta cu fiecare ministru. Dincolo de ancheta, este important ceea ce se intampla cu fetita", a spus sefa Executivului la Palatul Parlamentului, chestionata daca a primit raportul cu privire la fetita din Mehedinti care a fost data spre adoptie.

In egala masura, Dancila a fost intrebata daca ar trebui modificata legea adoptiilor, raspunsul sau fiind ca este necesara o simplificare a procedurii.

"Este necesara, in primul rand, o simplificare a adoptiei, sa nu mai dureze atat de mult. Eu stiu ce inseamna acest proiect, stiu ce inseamna sa vrei sa adopti un copil si actele sa dureze foarte mult. Ne vom ocupa si despre acest lucru. Ati vorbit despre politie, am inteles ca a aparut in spatiul public acest lucru, dar ca lucrurile nu stau intocmai asa. Este bine sa vad care este realitatea inainte de a veni cu anumite afirmatii in spatiul public. Am inteles din declaratiile pe care le-am vazut dupa acele imagini care ne-au socat pe toti, am inteles ca de fapt politistul a incercat sa o ridice pe fetita care a cazut. Nu pot sa spun nici ca este asa, nici ca nu este asa, o sa am toate documentele astazi", a adaugat ea, citata de jurnalul.ro.