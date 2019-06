Aeroportul Otopeni a finalizat achizitia in regim de urgenta a 150 de carucioare pentru bagaje, urmand sa fie cumparate si altele, in procedura normala, in timp ce parcarea din zona sosiri a fost asfaltata, anunta minitrul Razvan Cuc, care doreste sa-i raspunda "cu imagini si actiuni" fostului premier Victor Ponta care s-a plans in weekend din pricina aglomeratiei.



"Si unii politicieni ar trebui sa aiba putina rabdare, mai ales ca si ei stiu ce insemna termenele procedurale legale. Am vazut ca un fost Prim-Ministru era nerabdator cu situatia Aeroportului Otopeni. Eu aleg sa-i raspund cu imagini si actiuni. Aeroportul Otopeni a finalizat achizitia, in regim de urgenta, a unui numar de 150 de carucioare pentru bagaje. Vor mai fi achizitionate si altele, pe procedura normala, la termen. Citeste si: Ponta, de la Aeroportul Henri Coanda: Aproape o mie de oameni vor sa ii transmita ministrului Transporturilor "mincinosule, nesimtitule, incompetentule" Conducerea, noua, a CNAB a reusit intr-un termen rapid, asfaltarea parcarii din zona sosiri, lucru ce nu s-a mai intamplat de foarte mult timp. Tot pentru corecta informare a domnului fost Prim-Ministru, dar mai ales a cetatenilor romani, anunt ca s-a semnat contractul pentru reaparatia capitala a pistei 2 de pe Aeroportul Otopeni. Aceasta nu a mai suferit reparatii capitale din anul 1997. Tot ce s-a facut la aceasta pista au fost doar lucrari curente, de intretinere. Ce vreau sa inteleaga toata lumea este faptul ca, sunt atent la tot ce se intampla la Companiile pe care Ministerul Transporturilor le gestioneaza si acolo unde sunt probleme, le cer tuturor conducerilor acestor Companii sa intervina in regim de urgenta, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba de suferit. Sunt bucuros ca activitatea mea este monitorizata si acest lucru ma motiveaza si mai tare", a scris Razvan Cuc pe Facebook.

