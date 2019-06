Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea pasapoartelor a fost prelungit, incepand de luni, cu doua ore in Bucuresti si in 31 de judete, unde s-a constatat un trend ascendent al numarului de solicitari de pasapoarte, informeaza MAE.



MAE precizeaza ca de la inceputul verii au fost eliberate aproximativ 135.000 de pasapoarte, fara a fi inregistrata o depasire a termenului de 10 zile lucratoare in care se elibereaza documentul de calatorie pe tot parcursul anului la nivelul intregii tari.

"Mentionam ca, desi normele legale in vigoare prevad un termen de 15 zile lucratoare pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, in practica acestea se elibereaza in doar 10 zile lucratoare. Perioada de emitere a documentului de calatorie romanesc - 10 zile lucratoare - este una rezonabila la nivel european, luand spre exemplu Franta, unde acest document se elibereaza in 2-4 saptamani sau Germania cu o perioada de asteptare de 4-6 saptamani", potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis luni Agerpres.

Pentru evitarea aglomeratiei la depunerea cererilor de eliberare a pasaportului, solicitantii au posibilitatea de a se programa online, pe site-ul https://www.epasapoarte.ro, iar pentru a nu mai sta la coada pentru a ridica pasaportul a fost introdusa posibilitatea expedierii pasaportului simplu electronic prin posta.

De asemenea, cetatenii pot verifica stadiul cererii lor la adresa https://epasapoarte.ro/verifica, existand posibilitatea ca acesta sa fie eliberat mai devreme decat termenul comunicat la depunerea solicitarii.

"Amintim ca incepand cu data de 1 ianuarie 2019 au fost puse in circulatie noile modele de pasapoarte electronice cu elemente suplimentare de siguranta, fiind printre cele mai de greu de contrafacut din lume, ceea ce presupune o perioada specifica pentru implementarea tuturor elementelor de protectie, unele vizibile cu ochiul liber, altele doar in anumite spectre de lumina", se arata in comunicat.

Elementele de securitate au la baza noile tehnologii in materie, cum ar fi desene stilizate, microtext, diferite tehnici de imprimare si elemente optic variabile, dar si unele realizate prin nanotehnologie.

Sunt utilizate cerneluri speciale, hartie de securitate cu filigran si fir metalic, fir de coasere in trei culori (rosu, galben si albastru), una dintre culori fiind fluorescenta. In masa hartiei este inserat un fir metalic fluorescent, care, in lumina UV, reactioneaza in trei culori (rosu, galben-verzui si albastru), mai arata MAE.