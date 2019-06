Miron Cozma a anuntat ca vrea sa candideze la alegerile prezidentiale ca independent.



"Am strans 123.000 de semnaturi", a declarat Miron Cozma la Antena 3.

Miron Cozma a fost lider sindical al minerilor din Valea Jiului.

Cozma a fost trimis in judecata in iunie 2017 pentru infractiuni contra umanitatii in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si a fost condamnat definitiv la inchisoare in 1999,pentru infractiunile pe care le-a comis in timpul Mineriadei. In 2004, el a fost gratiat de Ion Iliescu, noteaza b1.ro.