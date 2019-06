Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a declarat, luni dimineata, ca nu tolereaza abuzuri si nu va acoperi greseli, fiind deschis un dosar penal in rem in cadrul caruia vor fi verificate toate aspectele legate de preluarea de la asistentul maternal din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fetitei de 8 ani.



"Nu tolerez abuzuri si nu voi acoperi greseli. Prin urmare, inca de vineri dupa-amiaza, in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea imprejurarilor ce au fost prezentate de mass-media. La Parchetul Curtii de apel Craiova a ajuns o echipa formata din procurori si ofiteri de politie judiciara din cadrul SIIJ. In cadrul acestui dosar vor fi verificate absolut toate faptele care au condus la aceasta situatie nefericita", a declarat, luni dimineata, procurorul general Bogdan Licu, potrivit News.ro.

Acesta considera ca Sorina nu trebuie sa paraseasca tara decat dupa clarificarea tuturor aspectaor legate de acest dosar.

”Codul de Procedura Civila ofera Ministerului Public calitatea procedurala de a actiona in numele minorei Sorina, iar eu personal consider ca minora nu trebuie sa paraseasca teritoriul tarii pana cand nu vor mai exista garantii de pline ca aceasta se va face in conditii de siguranta fizica si mai ales psihica”, a mai spus Licu.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul fetitei, sesizarea vizand posibila incalcare a prevederilor din Constitutie referitoare la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor.

De asemenea, premierul Viorica Dancila a precizat sambata, ca a aprobat trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorinta de a avea o stransa colaborare in ceea ce priveste situatia copilului si ca luni, corpurile de control ale ANPDCA si ANPIS se vor afla in Dolj si Mehedinti pentru a face un raport asupra situatiei.