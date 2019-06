Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca, desi multi si-au aratat furia in aceasta perioada, "mai mari ipocriti nu exista".



"Foarta multa lume si-a aratat furia zilele astea. Au sarit in sus, agresiv, impotriva marsurilor Pride sau impotriva “strainilor” care ne fura copiii. Ii numesc pe altii animale si incita la ura, justificand ca ei de fapt ne apara familia, traditiile, credinta.

Mai mari ipocriti nu exista. De ce nu ii intereseaza zecile de mii de copiii abandonati si tratati cumplit de stat? De ce nu ii intereseaza violenta domestica - inclusiv violuri si batai? Copiii care nu au ce manca? Copiii care abandoneaza scoala? Fetele minore care raman insarcinate? Stam cel mai rau - din toate tarile Europene - exact la problemele astea. Probleme de familie, familie “traditionala”, da? Nici BOR, nici CpF si nici ultra-conservatorii lideri de opinie nu spun nimic.

Ce se intampla de fapt? Ei vor doar un singur lucru, desi poate nu isi dau seama constient. Care nu are legatura cu LGBT sau alte teme. Are legatura cu libertatea individuala si respectul fata de om, oricine ar fi el. Ei vor doar control - al statului, al bisericii si, in final, al stapanului “familiei” care poate face ce vrea el cu femeile si copiii din casa lui. Problema lor este ca asa ceva este impotriva legii, impotriva regulilor si legilor Europene si impotriva vointei majoritatii oamenilor. Care vor sa fie lasati in pace si sa isi traiasca viata liberi", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.