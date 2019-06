O fetita in varsta de 7 ani a fost lovita de tren, luni dimineata, in jurul orei 05:00, in fata mamei sale.



Incidentul s-a petrecut in apropierea localitatii hunedorene Aurel Vlaicu. Fetita, impreuna cu mama si sara ei, mergeau spre gara din sat, pe calea ferata. Desi femeia a auzit trenul cand se apropia si a trecut pe margine, fetita a fost agatata de tren si tarata cativa metri. Mama a apelat numarul de urgenta 112 si o echipa s-a dplasat de urgenta la fata locului, nu s-a mai putut face nimic pentru copila, care suferise rani grave, noteaza opiniatimisoarei.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre tren, mama, fetita, lovita

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×