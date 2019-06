"SCRISOARE DESCHISA

Stimata Doamna Doina Gradea, Presedinte – Director General al SRTv,

In ultima vreme ati reusit sa-i revoltati si pe cei care mai ramasesera pasivi in privinta TVR, iar pe noi, cei din TVR, ne-ati umplut, inca o data, de rusine. Pentru mine este un soc faptul ca TVR nu mai transmite Festivalul International ”George Enescu”, dupa ce in sedinta precedenta a Consiliului de Administratie ati dezmintit informatia. Asadar, o falsa dezmintire si o inducere in eroare a Consiliului.

E foarte grav, din mai multe considerente. Nu e doar faptul ca pierdem un brand de inalta clasa si spulberati o traditie culturala la Televiziunea Romana, ca dam cu piciorul unui act de diplomatie publica si culturala prioritar pentru Statul Roman, ca renuntam prin decizia unui Comitet Director pe care il conduceti in mod nemijlocit sa fim parte in cel mai prestigios eveniment cultural pentru Romania. Desi, chiar si pentru atat, va cer demisia!

E chiar mai mult. E o continuare a unui trend tot mai evident: rand pe rand, am ramas si fara competitii sportive de interes major pentru public, cum ar fi meciurile Nationalei de fotbal. Dar pierderea Festivalului Enescu este picatura care umple paharul. Sa nu incercati sa mai invocati argumentul financiar: nu din cauza banilor s-au pierdut toate acestea, ci din incompetenta, doamna PDG!

Ce sa mai insemne cultura pentru noi, televiziunea publica - si va intreb cu amaraciune asta - cand aveti pe piata atatea optiuni de show-uri si discutii despre nimic cu care sa populati ecranul TVR? Pe bani publici, desigur…

Nu avem resurse tehnice suficiente si de calitate

De ce nu le-am cumparat? De cat timp cerem asta in CA, neavand desigur majoritatea dumneavoastra la vot, dar avand in schimb dreptate? Va intreb si public: de ce continuam sa inchiriem Care de transmisiune de la altii, doamna Gradea? Pentru ca mai apoi sa ne faca exact ei sa ratam productia marilor evenimente? Pentru ca ei sa se doteze cu banii de la noi si sa ne rada in fata, iesind in presa cu interviuri in care ne umilesc de-a dreptul si se lauda cu investitiile facute cu banii din contractele cu TVR-ul, interviuri la care dumneavoastra nu aveti nicio reactie? Oare de ce?

Poate nu stiti ca publicul nu plateste taxe si impozite ca sa-i imbogateasca pe privati, ci ca sa aiba o televiziune a lui, in care deciziile sa fie transparente, oportune si judicios argumentate in interesul public si nu comercial. Ne e rusine in fata oamenilor care ne cer socoteala: Ce faceti, acolo, la TVR? Pentru ce va mai platim?

Incompetenta dumneavoastra ne afecteaza direct pe noi toti. Am avut perioade mult mai grele financiar si totusi am pastrat marile evenimente la TVR, iar acum, cand avem bani, pierdem pe banda rulanta si drepturi de difuzare si evenimente si credibilitate.

Pentru ca doar dumneavoastra aveti decizie editoriala, spre deosebire de CA, ar trebui sa va asumati caderea dramatica a audientelor determinata de ”experimentele” fara numar pe care le faceti in grila de programe si sa plecati. Intr-o televiziune performanta, asta s-ar fi intamplat deja.

Nu va putem permite sa continuati acest management defectuos. Deciziile pe care le-ati impus in ciuda criticilor aprinse din sedintele CA produc prejudicii majore nu doar pe termen scurt si v-am cerut in repetate randuri, inclusiv in scrisori adresate Parlamentului, sa va asumati integral acele decizii, pentru ca va apartin.

Ati impus masuri discutabile din punct de vedere editorial si i-ati desconsiderat pe salariatii TVR din punct de vedere profesional si uman. Ati pus presiune pe Comisia de Etica, tarandu-i pe membrii acestei in instanta pentru un raport care va vizeaza in mod direct. Nu ati recompensat munca si performanta colegilor mei cu care v-ati laudat public dupa fiecare mare eveniment realizat de ei. V-ati laudat si atat! Daca era doar asta, nu as fi iesit public si as fi luptat in continuare sa va conving ca gresiti.

Sfidati pe toate lumea

Insa acum ati trecut la un alt nivel: sfidati pe toata lumea si in Televiziune, si in afara ei.

Ati sfidat nu doar Consiliul de Administratie, in care v-am cerut socoteala pentru decizii cel putin neinspirate sau de-a dreptul proaste si eu, si alti colegi din CA. Pentru ca va considerati sefa suprema. Nu sunteti, doamna, pentru ca nu ati dovedit anvergura necesara unui Presedinte TVR, chiar daca ati pozat in ”managerul experimentat” care vine dintr-o televiziune comerciala performanta sa relanseze serviciul public de televiziune fara sa cunoasca, elementar, diferentele dintre public si comercial, care asa trebuie sa ramana: diferente!

Ati sfidat si Parlamentul Romaniei, considerand ca nu trebuie sa dati socoteala decat in fata persoanei/persoanelor care v-au numit la TVR si v-au impus in aceasta demnitate. Acum ar fi cam dificil, din motive obiective, dar va considerati in continuare protejata politic - cel putin pentru o vreme - si continuati sa conduceti in maniera discretionara. Insa fiecare ora pe care o petreceti la conducerea institutiei inseamna pierderi de credibilitate pentru TVR. Ceea ce noi, cei din TVR, nu ne permitem sa giram prin tacere.

Iar acum ii sfidati si pe cetatenii Romaniei, platitori de taxe si impozite. Nu stiu cum veti explica de ce v-ati dus la Minsk dumneavoastra si nu o echipa de jurnalisti. Si multe altele. Cetatenii vor cultura, informatie si emisiuni de calitate la TVR, inclusiv mari competitii sportive. Nu avem voie sa nesocotim asteptarile lor. Pe mana dumneavoastra am pierdut prea multe si suntem prea saraci sa ne permitem sa continuam cu dumneavoastra.

Acesta nu este un demers politic

Este opinia mea si a salariatilor din TVR revoltati de dezastrul in care ne duceti. Un dezastru care trebuie oprit.

Ati irosit increderea pe care am avut-o in dumneavoastra. Ati avut suficient timp sa va dati masura profesionalismului. Ati ratat, doamna Gradea. E finalul dumneavoastra de cariera in TVR si ar fi bine sa plecati. Va cer public demisia!

Monica Ghiurco

jurnalist senior TVR

membru in Consiliul de Administratie al SRTv (din partea salariatilor)", se arata intr-o postare pe Facebook.