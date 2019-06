Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, vorbeste despre cazul fetitei din Mehedinti, data spre adoptie, sustinand ca "ne dezumanizam, ne brutalizam si vedem copii traumatizati de actiunile in forta".



"Despre tulburatorul caz al Sorinei de la Mehedinti as sublinia un singur lucru: asta se intampla cand o societate ajunge sa isi rezolve toate problemele doar cu procurorii!

Ne dezumanizam, ne brutalizam si vedem copii traumatizati de actiunile „in forta”! Pierdem din vedere esentialul: legile sunt facute ca sa ne protejeze copiii, nu sa-i traumatizeze!

Cazul de la Mehedinti era o chestiune de drept civil, nicidecum de penal.

Iar protectia si binele Sorinei, in interesul superior al copilului, trebuiau sa fie principala grija a „oamenilor legii”, cum gresit am ajuns sa-i numim pe cei care ar trebui sa actioneze nu doar dupa litera legii, ci si in spiritul ei.

Dincolo de toate aceste opinii, unele mai tehnice, altele doar emotionale, ramane un copil bulversat in profunzimea sufletului lui. Un copil care va trai mereu cu nesiguranta ca, poate maine, altii mascati vor veni si o vor smulge de langa cei pe care, in timp, cu efort si cu mii de intrebari, ii va numi "mama" si "tata".

Iar cand strici sufletul unui copil, numai Dumnezeu te mai poate ierta. Oamenii nu mai au cum...", a scris Mihai Fifor pe Facebook.