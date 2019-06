Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat luni ca va discuta cu procurorul general interimar, Bogdan Licu, dar si cu magistratii de la Sectia de Investigarea a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru ca ''gesturi'' precum cele din cazul fetitei adoptate din Baia de Arama sa nu se mai repete.



"Eu regret ca am asistat la asa ceva. Nu este permis. Nu voi tolera niciodata un asemenea abuz. Inteleg ca a si confirmat existenta unei anchete in curs. Din punctul meu de vedere, mi-as dori sa nu mai fie vreodata in Romania", a spus Birchall la intrarea in sediul CSM.

Intrebata daca minora a fost data in consemn la politia de frontiera, Birchall a precizat ca nu stie, dar ca va oferi detalii presei imediat ce va fi informata.

"Pe noi ne intereseaza ca Sorina sa fie bine. Este singurul lucru care ma intereseaza la acest moment. Voi vorbi si cu procurorul general interimar si voi vorbi si cu colegii din Sectia speciala, poate vorbesc in teritoriu pentru ca asemenea gesturi sa nu se mai repete", a explicat ea.

Birchall considera ca "este firesc" ca, pana la momentul in care se lamureste legalitatea procedurii de adoptie, fetita sa ramana in Romania, scrie Agerpres.

Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Mehedinti, insotiti de un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, au descins vinerea trecuta, dimineata, in casa unei familii din Baia de Arama pentru a lua o fetita de 8 ani, data in adoptie unui cuplu din SUA cu cetatenie romana.