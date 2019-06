Vlad Voiculescu, membru PLUS, intervine in cazul fetitei din Mehedinti care a fost data spre adoptie.



"MICUTA SORINA SI MICUTUL LIVIU

Tara a explodat in ultimele doua zile la vederea unor imagini video cu mascati si diversi functionari veniti sa ridice un copil, pe micuta Sorina.

Mai toata lumea si-a dat imediat cu parerea, multi cu bune intentii, altii - vezi mai toti comunicatorii PSD - identificand rapid oportunitatea de propaganda ieftina despre cum “ne fura strainii copii”, “procurorii neoameni”, “americanii cei rai”, etc.

E ceva frumos la poporul roman: capacitatea de a empatiza cu cel in necaz. Rapid, firesc si total. Pentru scurta vreme insa. Acum doua zile, dintr-o data, tot poporul a devenit iubitor al micutei Sorina, altfel un copil refuzat la adoptie, din cate inteleg, de vreo 120 de ori, inclusiv de asistenta maternala la momentul cand putea lua aceasta decizie (si care ulterior nu a vrut sa o lase sa plece). Deh, poate si pentru ca era “tiganca” si noi, romani verzi, nu ne-o ardem cu de-astia mai tuciurii decat noi... noi suntem daci. Si dacii sigur erau toti blonzi sau macar sateni, am vazut noi in filmele lui Sergiu Nicolaescu.

Toti insa, toti am fost de acord intr-un punct: ca autoritatile (in speta, cei de la Protectia Copilului) nu si-au facut treaba.

Nimeni nu si-a mai amintit insa de micutul Liviu. Nimeni nu si-a mai amintit ca cei chemati sa-i protejeze pe acesti copii, pana de curand, raneau in fapt in ograda unui baron si pentru un partid politic - muncind pentru copii doar pe hartie.

Si totusi, povestea micutei Sorinei s-ar putea sa fie atat de strans legata de cea a micutului Liviu. Si noi atat de usor uitam de Liviu si de cei ca dansul...", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.