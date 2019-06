Politistul Marian Godina intervine in cazul fetitei din Mehedinti data spre adoptie.



"«Mama». E primul cuvant pe care majoritatea copiilor il rostesc. Daca am putea privi a fi mama ca pe o meserie, ar fi probabil cea mai grea mserie din lume. Ar fi un job cu program non-stop, iar in fisa postului ar fi un numar infinit de atributii, responsabilitati, indatoriri si obligatii. Mama nu are zile libere, nu are concediu, nu are somn odihnitor. Paradoxal, fiind un job atat de greu, nu e remunerat. Nu exista salariu de mama. Mama lucreaza din iubire, gratuit si neconditionat. „Salariul” ii este format din zambetele copilului, din bucuria pe care acesta i-o aduce zi de zi.

Exista totusi si jobul de mama

Se numeste „asistent maternal”. Face cam aceleasi lucruri descrise mai sus, inevitabil se atasaza de copilul pe care il creste si, probabil, ajunge sa il iubeasca ca pe propriul copil. Toate astea cu o diferenta. Are un salariu. Primeste bani pentru asta. Are un contract semnat, in care una din obligatii suna exact asa: „Sa contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor in familia lor naturala sau la integrarea acestora in familia adoptiva, dupa caz;” Ce o insemna asta? Eu zic ca inseamna ca atunci cand iei un copil in grija, ca asistent maternal, sa fii pregatit pentru momentul in care copilul va fi adoptat. Sa fii o punte de legatura intre copil si noua familie. Sa fii un fin psiholog si sa faci tranzitia cat mai usor. Sa-i explici ca ii va fi bine, sa participi la intalnirile cu noua familie etc. In niciun caz sa-i spui copilului ca urmeaza sa fie rapit si ii vor fi recoltate organele.

Ba mai mult, asistentului maternal i se ofera dreptul de a adopta respectivul copil si astfel, din „asistent maternal” sa devina MAMA cu drepturi depline. Dar va amintiti care e diferenta intre mama si asistent maternal? Aaa…salariul. Banu’, ochiul asta de drac. Iubire, iubire, dar apoi nu mai vine banu’?

Imaginile pe care le-am vazut sunt greu de privit

E un circ al oamenilor mari din cauza caruia sufera un copil nevinovat. Cu toate astea, nu stiu cum ai putea lua un copil, in baza unei hotarari a unei instante, de la cineva care nu vrea sa il dea nicicum, asta dupa ce s-a incercat in toate modurile posibile, dupa ce asistentul maternal stia inca de la inceput ca acest moment va veni inevitabil.

Poate par insensibil, dar, desi ma consider inca tanar, prin prisma meseriei, am vazut atat de multe la viata mea incat ratiunea nu imi da voie sa analizez o speta doar dupa niste imagini sau dupa niste texte scrise de influencere in cautare de like-uri pe instagram. Mai ales ca sunt aceleasi care erau revoltate de aparitia imaginii unui criminal pisat pe el, dar care nu au ezitat sa posteze poze cu o copila plangand, in timp ce e luata cu forta din locul unde a crescut.

Le-as propune celor care semneaza petitia online pentru ca fetita sa ramana in Romania, odata cu semnatura, sa-si ia si angajamentul ca se va interesa saptamanal de starea copilei. Nu de alta, dar poate ajunge iar internata cu malnutritie.

Acum voi primi mii de injuraturi, culmea, tocmai de la oamenii sensibili si emotivi.

Vor fi argumente de tot felul, de la faptul ca fetita a fost vanduta pentru organe, la scrisoarea aceea aparuta pe net, in care insasi copila scrie cu manuta ei ca vrea sa se adresese „autoritatilor statului”. Mai, sa fie, cum a stiut ea sa scrie de autoritatile statului…

In final, nu pot decat sa-i urez mult succes in viata si sper sa devina unii dintre copiii adoptati carora li s-a dat cu adevarat o sansa in viata. Pentru ca, daca ma intrebati pe mine, sunt convins ca acolo va avea o viata mult mai buna. Dar asta numai timpul ne va arata", a scris Marian Godina pe blogul sau.