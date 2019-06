Premierul Viorica Dancila sustine ca a aprobat trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, pentru a avea ''o stransa colaborare'' in cazul fetitei din Mehedinti, adoptata de o familie din SUA



"Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorinta de a avea o stransa colaborare in ceea ce priveste situatia Sorinei. Impreuna cu Marius Budai, Ministrul Muncii, urmarim acomodarea fetitei la noul mediu si vrem sa ne asiguram ca este in siguranta si ca are parte de o buna ingrijire.

Am cerut corpurilor de control ale ANPDCA si ANPIS sa fie luni dimineata la prima ora in Dolj si Mehedinti, pentru a intocmi un raport amanuntit al situatiei. In urma acestei analize, vom lua, ferm, toate masurile care se impun", a scris Viorica Dancila pe Facebook.