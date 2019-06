Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mehedinti informeaza, printr-un comunicat de presa, ca nu a fost informata cu privire la operatiunea de preluare a minorei desfasurata vineri la familia din Baia de Arama si nici nu a fost solicitata prezenta vreunui reprezentant al institutiei in cadrul acestei operatiuni.



"Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti nu a fost informata cu privire la preluarea minorei din data de 21.06.2019, nefiind solicitata prezenta unui reprezentant al institutiei in cadrul acestei operatiuni. Aratam ca, prin Decizia Curtii de Apel Craiova din data de 23.04.219 s-a incuviintat adoptia la familia adoptatoare, acestia devenind parintii minorei si singurii indreptatiti sa exercite drepturile si obligatiile parintesti", se afirma in comunicatul de presa mentionat.

Totodata, DGASPC Mehedinti mai subliniaza ca "a acordat o atentie deosebita acestui caz". "Dorim sa subliniem ca D.G.A.S.P.C. Mehedinti a acordat o atentie deosebita acestui caz, actionand in mod diligent, raportat la circumstantele cauzei si a intreprins toate masurile legale ce se impuneau, in vederea preluarii minorei, luand in considerare atat interesele, cat si drepturile si libertatile tuturor partilor implicate, in special interesul superior al copilului", se mai afirma in comunicat.

Pe de alta parte, reprezentantii Politiei au informat ca numarul politistilor care au participat la misiunea de dare spre adoptie a fetitei de 8 ani din Baia de Arama a fost stabilit dupa o analiza realizata anterior, care a avut in vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot sa apara pe fondul unui impact emotional puternic.

"In fapt, analiza s-a dovedit a fi corecta intrucat, intr-un interval relativ scurt de timp, la fata locului s-au adunat aproximativ 50 - 60 de persoane. Asadar, reiteram faptul ca principala misiune a politistilor a fost asigurarea si mentinerea unui climat de liniste in zona, iar in interiorul locuintei au intrat trei politisti care au insotit procurorul de caz si reprezentanti ai DGASPC", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis vineri Agerpres.

Potrivit sursei citate, politistii IPJ Mehedinti au fost delegati de procurorul de caz sa puna in executare un mandat de perchezitie intr-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova. Perchezitia a avut loc intr-o locatie unde se afla un minor care a fost dat spre adoptie prin hotarare judecatoreasca definitiva.

"Toate activitatile de la fata locului au fost coordonate de procurorul de caz, numarul politistilor prezenti in acea misiune stabilindu-se dupa o analiza realizata anterior, care a avut in vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot sa apara pe fondul unui impact emotional puternic", precizeaza IGPR.

Fetita de 8 ani a fost data in adoptie unui cuplu din SUA cu cetatenie romana. Ea locuia impreuna cu asistenta maternala, care a avut grija de fetita in ultimii sapte ani.

Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfacut contractul de munca, iar autoritatile au considerat ca fata sta ilegal la domiciliul acesteia.

In imaginile inregistrate de sotul asistentei maternale apare fetita de 8 ani, care plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune 'mama'.