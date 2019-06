Premierul Viorica Dancila sustine ca a solicitat o ancheta in cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost data spre adoptie.



"Am vorbit cu ministrul Muncii, cu ministrul Afacerilor Interne sa demareze o ancheta, sa vada ce s-a intamplat acolo. Sper ca si Inspectia Judiciara sa faca acest lucru. Este vorba de un copil, care are sentimente si cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Inteleg foarte bine acest lucru, eu sunt o mama care a adoptat un copil si stiu cat de importanta este o familie pentru un copil si cum poate sa ii schimbe viata. Cred ca acest lucru trebuie tratat cu atentie si dincolo de aceste anchete, care trebuie sa aiba cursul lor, trebuie sa ne gandim cum ajutam aceasta fetita sa se integreze cat mai bine, sa nu o ranim. Stiu ca exista o hotarare judecatoreasca, acolo unde hotararea exista, nu putem sa intervenim, dar eu cred ca trebuie sa ne gandim la ce simte acest copil", a spus Dancila, citata de jurnalul.ro.

Sefa Executivului a tinut sa ii roage pe toti politicienii, indiferent de formatiunea din care apartin, "sa nu faca o miza politica din sentimentele unui copil", pentru ca "dincolo de politica, suntem oameni".

"Nu vorbesc ca prim-ministru al Romaniei, nu vorbesc ca liderul unui partid, vorbesc ca mama si cred ca toti ar trebuie sa ne gandim ca suntem parinti, marea majoritate, si sa ne gandim ca acest lucru s-ar fi putut intampla cu copilul nostru. Ce am fi simtit atunci? Pana atunci, am cerut sa se acorde consiliere psihologica copilului si sa avem grija de fetita. (...) Tot ceea ce se va putea face la nivel guvernamental, va asigur ca se va face", a adaugat ea.

"Am cerut de urgenta o ancheta in cazul Sorinei, in conditii de calm si stricta respectare a legii, precum si consiliere psihologica pentru copil. Integrarea fetitei intr-o familie si un camin in care sa creasca frumos inseamna normalitate si ar trebui sa fie prioritatea noastra absoluta.

Cu sentimentele si sanatatea emotionala a unui copil nu trebuie sa se joace nimeni, cu atat mai putin sa o converteasca intr-o miza politica. Sunt mama, eu insami am trecut printr-un proces de adoptie si stiu foarte bine ce inseamna.

Condamn cu vehementa orice forma de abuz si nerespectare a drepturilor copilului si va asigur de toata implicarea mea in acest caz, precum si de sanctionarea celor ce vor fi gasiti vinovati", a mai scris premierul si pe Facebook.