Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului informeaa ca persoana de la care a fost preluata fetita din Mehedinti nu mai avea calitatea de asistent maternal dupa ce i-a fost retras atestatul, mentionand ca minora era retinuta ilegal de o persoana care nu mai avea niciun drept.



„Persoana de la care a fost luat astazi copilul nu mai avea calitatea de asistent maternal, acesteia fiindu-i retras atestatul si implicit incetat contractul de munca in luna mai 2019. Prin urmare, la acest moment copilul era retinut ilegal de o persoana care, din punct de vedere al legislatiei, nu avea nici un drept asupra copilului. Motiv pentru care, familia adoptatoare a depus plangere penala fata de fostul asistent maternal, pentru retinere ilegala a copilului, demers sustinut si de catre alte institutii.

Inainte de demararea procedurii de deschidere, DGASPC Mehedinti a informat asistentul maternal asupra faptului ca fetita urma sa fie declarata adoptabila insa acesta a declarat in scris ca nu doreste adoptia copilului. Prin urmare, asistentul maternal a avut ocazia de a opta cu privire la adoptia copilului, insa a preferat sa opteze pentru refuzul unui astfel de demers, existand dovezi scrise in acest sens. Decizia cu privire la incuviintarea adoptiei a fost luata de catre instanta judecatoreasca, singura institutie din Romania care se poate pronunta in acest sens", arata Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii, conform dcnews.ro.

Marius Budai: Se va face o verificare

"Imaginile pe care le-am vazut nu sunt cele pe care as fi vrut sa le vad asupra unui copil. Cei in cauza trebuie sa spuna ce s-a intamplat. (...) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului va face o verificare sa vedem daca au fost informati cei de la Protectia Copilului, daca erau de fata la momentul preluarii, sa avem toate elementele. Este un caz extrem de emotionant, extrem de solicitant. Trebuie sa vedem ce s-a intamplat", a spus el la Antena3.