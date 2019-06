Sase consilieri locali din orasul Turnu Magurele, judetul Teleorman, solicita retragerea titlului de cetatean de onoare acordat lui Liviu Dragnea de administratia locala, in urma cu 10 ani.



"Este dezonorant pentru oras sa aiba drept cetatean de onoare un puscarias. Titlul de cetatean de onoare se acorda unor oameni care au o contributie privind realizarea unor obiective, rezultate deosebite, sprijin pentru comunitate. Dragnea, in afara de faptul ca nu a ajutat cu nimic orasul Turnu Magurele, este un infractor. Si, scuzati-ma, Turnu Magurele nu este un oras de infractori. Daca era oras de infractori, atunci era o mandrie si o onoare sa avem un infractor cetatean de onoare", a spus unul dintre initiatorii proiectului, Claudiu Cracea, pentru Mediafax.

El a tinut sa mentioneze ca in cazul in care proiectul va fi respins, urmeaza sa organizeze actiuni de protest zilnice in oras.

"Am mai incercat o data acest demers, de retragere a titlului, dupa prima condamnare definitiva a lui Liviu Dragnea, dar atunci nu am reusit. Dar de data aceasta am decis ca vom face actiuni de protest in Turnu Magurele in fiecare zi, pana cand titlul ii va fi retras", a adaugat el, citat de adevarul.ro.