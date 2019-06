Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea unor verificari in legatura cu imaginile in care un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova ar brusca o fetita de 8 ani, in timp ce copilul este ridicat din casa asistentului maternal din Baia de Arama pentru a fi dat spre adoptie unei familii din SUA.



"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, la data de 21 iunie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind imprejurarile si modalitatea in care procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetarii penale in cauza mediatizata, inclusiv in ceea ce priveste coordonarea activitatii de efectuare a perchezitiei domiciliare din ziua de 21 iunie 2019. Controlul va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciul de Indrumare si Control", se arata intr-un comunicat al Parchetului General. Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Mehedinti, insotiti de un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, au descins vineri dimineata in casa unei familii din Baia de Arama pentru a lua o fetita de 8 ani, data in adoptie unui cuplu din SUA cu cetatenie romana, scrie Agerpres. Fetita locuia impreuna cu asistenta maternala, care a avut grija de copil in ultimii sapte ani. Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfacut contractul de munca, iar autoritatile au considerat ca fata sta ilegal la domiciliul acesteia. In imaginile inregistrate de sotul femeii apare fetita care plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune 'mama'. In imagini apare si un procuror care ar brusca copilul.

