Procuroarea Maria Piturca, de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetitei de opt ani de la asistentii maternali din Baia de Arama pentru a o preda familiei care a adoptat-o, a declarat ca minora era agitata, iar ea a reusit sa o ia in brate si sa o predea tatalui adoptiv.





Acuzata ca a bruscat-o pe fetita si a tarat-o pe jos, procuroarea a afirmat ca a fost insotita de un psiholog si un asistent social de la DGASP Dolj, care nu au putut interveni, iar ea a intervenit pentru a opri starea de agitatie a minorei, care urmeaza sa fie examinata medical si psihologic.

"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia de Arama a fost inregistrata sesizarea DGASPC Mehedinti prin care se informa ca asistentul maternal refuza sa o predea pe minora parintilor adoptatori dupa ce a ramas definitiva decizia de adoptie a Curtii de Apel Craiova. In plangere se arata ca asistentii maternali influentau negativ copilul referitor la parintii adoptivi si pe perioada procesului de adoptie asistenta maternala a fost sanctionata de protectia copilului, pentru ca nu a lasat-o pe minora sa relationeze cu cei care urmau sa o adopte. Pentru a inceta starea de detinere ilegala, intrucat asistenta maternala nu o mai putea tine pe minora (pentru ca daca i se intampla ceva minorei ar fi raspuns parintii adoptivi, care nu o aveau sau statul roman), pentru a se stabili starea fizica si psihica a minore, deoarece pe timpul cercetatorilor au fost solicitate anumite documente medicale din care a reiesit ca minora fost internata de mai multe ori la Spitalul orasenesc Baia de Arama cu mai multe afectiuni dintre care si malnutritie, pneumonie, gastroenterocolita, s-a solicitat un mandat de perchezitie pentru starea fizica si psihica a minorei si pentru ridicarea de documente privind starea de sanatate a acestei", a declarat presei Maria Piturca.

Aceasta a explicat ca s-a deplasat la domiciliul fostei asistente maternale, careia DGASP Mehedinti ii desfacuse contractul de munca si ii retrasese calitatea de asistent maternal, impreuna cu un psiholog si un asistent social de la DGASP Dolj.

Procuroare: Nu puteam sa tinem minora sa strige, sa tipe pana ridicam noi documentele

"In acelasi imobil locuiau mai multe persoane majore - fiii majori ai asistentei maternale, nora -, ne-am legitimat, am prezentat mandatul de perchezitie si am solicitat sa ne-o prezinte pe minora. Am incercat sa relationam cu minora, dar nu s-a putut, pentru ca striga, plangea. Eram la etaj si i-am solicitat fostei asistente materiale sa o linisteasca. Am coborat in bucataria de la parter, am incercat sa stam la masa si sa ii explicam ce urmeaza sa se intample, dar ceilalti membri majori au inceput sa tipe, sa vocifereze si s-a creat o harmalaie, nu ne-am putut intelege, iar minora era in continuare agitata. Atunci am luat hotararea sa incetam aceasta stare a minorei. Parintii adoptivi erau cu noi, au fost cu noi si un psiholog si un asistent social de la DGASP Dolj. Trebuia sa inceteze starea de detinere ilegala si sa o predam parintilor adoptivi, conform hotararii definitive. Apoi am luat consimtamantul lor pentru a fi examinata la IML. Nu puteam sa tinem minora sa strige, sa tipe pana ridicam noi documentele privind starea acesteia. Am incercat sa o iau de acolo sa o duc parintelui adoptiv. Nu stiu ce imagini s-au vazut, eu am incercat sa o iau in brate, chiar am reusit si am predat-o tatalui in brate", a spus procuroarea.

Intrebata de ce se zbatea copilul, ea a afirmat ca acesteia i s-a inoculat ca va fi dusa in strainatate si i se va face rau, scrie Agerpres.

"Adoptatorii sunt cetateni romani care au dubla cetatenie, romana si americana, tatal adoptiv este manager iar mama adoptiva este manager in domeniul medical in SUA. Sora domnului este doctor in psihologie si detine o clinica pentru acordare de asistenta copiilor cu probleme speciale. Pe parcursul procesului de adoptie asistentul maternal a incercat sa incadreze fetita intr-un grad de handicap. Noi nu stim ce probleme psihice are fetita, pentru ca nu am putut sa relationam in niciun fel. Acum pot sa va spun ca fetita este bine, chiar a inceput sa relationeze cu parintii, i s-a acordat si consiliere psihologica. Acum este la parintii adoptivi, in Romania, unde locuiesc acestia la rude. Nu poate pleca din tara, pentru ca potrivit legii adoptiei sunt anumite proceduri", a precizat procuroarea.

Maria Piturca a mentionat ca se va face o evaluare psihologica copilului, intrucat exista un dosar in care se efectueaza cercetari pentru rele tratamente aplicate minorului. Potrivit sursei citate, fetita era inclusa in categoria copiilor greu adoptabili, asistentii maternali au avut prioritate si de doua ori au refuzat sa adopte fetita. Parintii adoptivi ar fi luat orice copil li s-ar fi oferit si a fost vorba despre acest copil, "pentru ca profilul lor este compatibil cu profilul acestei fetite".

"Asistentii maternali si vecinii indusesera ideea ca minorei ii va fi rau cu parintii adoptatori"

Potrivit procuroarei, s-a hotarat preluarea dosarului de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova pe motiv ca in zona se crease un anumit sentiment: "asistentii maternali si vecinii indusesera ideea ca minorei ii va fi rau cu parintii adoptatori".

"Din investigatiile efectuate, a reiesit ca dupa ce adoptia a ramas definitiva, s-a incercat de catre DGASPC Mehedinti de trei ori sa se ia legatura cu asistentul maternal ca sa predea fetita. In momentul in care a fost invitat la DGASPC Mehedinti cu fetita, s-a prezentat singur, refuzand sa aduca fetita si i-a invitat la domiciliu sa ia copilul. S-au prezentat apoi cei de la DGASPC de doua ori, cu organele de politie, care nu au putut intra, potrivit dispozitiilor legale. In urma acestor refuzuri, asistentei maternale i-a fost retrasa aceasta calitate si i-a fost desfacut contractul de munca cu DGASP Mehedinti. Din acel moment ea nu mai avea niciun drept pentru a detine minora la domiciliul ei", a precizat procuroarea Maria Piturca.

Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus vineri efectuarea unor verificari in legatura cu imaginile in care un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova ar brusca o fetita de opt ani, in timp ce copilul este ridicat din casa asistentului maternal din Baia de Arama pentru a fi dat spre adoptie unei familii din SUA.