Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a reactionat in cazul fetitei in varsta de 8 ani din judetul Mehedinti, care a fost luata cu forta din familia in care a crescut.



"Pe mine ma intereseaza sa ma asigur ca fetita este bine si nu mai trece prin trauma prin care a trecut, de aceea am cerut o ancheta pentru a stabili exact ce s-a intamplat. Eu regret si imi cer eu scuze public pentru ca acea fetita a trebuit sa indure ce a indurat si sper sa nu se mai intample. Au fost deja dispuse masurile legale necesare. Mi-au dat lacrimile!", a declarat Ana Birchall la Antena3, potrivit stiripesurse.ro. Reamintim ca fetita de 8 ani a fost data in adoptie unui cuplu din SUA cu cetatenie romana. Ea locuia impreuna cu asistenta maternala, care a avut grija de fetita in ultimii sapte ani. Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfacut contractul de munca, iar autoritatile au considerat ca fata sta ilegal la domiciliul acesteia. In imaginile inregistrate de sotul asistentei maternale apare fetita de 8 ani, care plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune 'mama'.

