Fetita din judetul Mehedinti care a fost ridicata cu forta de autoritati a ajuns la Craiova, in casa familiei adoptive.



Familia care a adoptat-o pe Sorina se numeste Sacarin si este din Craiova.

Sotii Ramona si Gabriel au cetatenie romano-americana. Impreuna, au doi copii -un baietel si o fetita, avand varste apropiate de cea a Sorinei. Mama adoptiva este manager in domeniul medical, in SUA, iar tatal este inginer, in timp ce sora tatalui este psiholog.

"Am avut in permanenta cu noi un psiholog, am reusit sa comunicam cu Sorina, sa ne apropiem de ea. Fetita este bine, incercam sa trecem impreuna peste acest moment greu. Ne-am promis ca vom fi prieteni, i-am promis Sorinei ca atunci cand va fi mare o vom lasa sa faca ce isi doreste", au declarat parintii adoptivi, citati de adevarul.ro.