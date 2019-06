Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reactionat in cazul fetitei in varsta de 8 ani din judetul Mehedinti, care a fost luata cu forta din familia in care a crescut si a fost trimisa in SUA.



"Ascultati-o si pe micuta Sorina! Citesc cu stupoare si mahnire despre cazul fetitei de 8 ani data spre adoptie unei familii care locuieste in America. Nu vreau sa comentez deciziile reprezentantilor justitiei, nu am facut-o niciodata, nici speculatiile privind motivele pentru care familia maternala doreste sa pastreze copilul sau familia din SUA sa forteze o adoptie. Cu toate acestea nu pot sa nu intreb ce fel de justitie ne dorim pentru noi si copiii nostri? Una care ucide vise si lasa rani adanci in constiinta unui copil in formare? Vreau doar sa fac un apel in calitatea mea de mama a 3 copii. Copiii nu sunt obiecte care pot fi mutate dintr-un loc in altul oricand, sa nu uitam asta! Haideti sa ne oprim si sa ascultam glasul copiilor nostri, haideti sa ne pastram copiii langa noi, acasa. Putem sa avem grija de ei, sa ii educam, si, mai presus de toate, sa ii iubim, sa ii pretuim, pentru ca interesul copilului trebuie sa primeze. Ascultati-o si pe Sorina!

Copiii stiu unde le este cel mai bine. Sorina este singura care stie ce simte, unde doreste si cu cine doreste sa mearga la drum. Opriti-va si ascultati-o si pe Sorina!", a scris Sorina Pintea pe Facebook.

