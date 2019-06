Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca in cele sase luni de exercitare a presedintiei Consiliului UE, Romania a depasit toate asteptarile.



"Putini au avut asteptari foarte mari cand am inceput presedintia Consiliului UE, multi se asteptau sa fim mediocri, dar eu am luat foarte in serios laudele lui Tusk si Juncker, ele arata nu numai cantitatea si intensitatea muncii noastre ci si calitatea.

Suntem buni parteneri, negociatori si avem o echipa cu standarde ridicate, echipa romana a reusit ceva neasteptat. Presedintia romana a fost suprinzatoare. Romania e mult mai buna decat imaginea pe care o are, asta poate fi o mostenire a celor 6 luni", a declarat Iohannis in cadrul unei conferinte de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de stiripesurse.ro.