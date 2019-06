Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Buzau a decis, in cadrul unei sedinte extraordinare, luarea de masuri pentru refacerea balustradei si pasarelei pietonale a podului rutier de la Conacul Marghiloman din municipiul Buzau, dupa ce acesta s-a prabusit vineri in jurul pranzului, fara a se inregistra victime.





"Din fericire nu au fost victime si nici pagube materiale. Factorii favorizanti au fost fenomenele meteorologice din ultima luna, dar se impun in regim de urgenta refacerea pasarelei pietonale si, daca se impune, a intregului pod", a declarat prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim.

Potrivit sursei citate, autoritatile judetene au luat deja masura inchiderii totale a circulatiei in zona, decopertarea tuturor partilor mobile ale podului rutier si realizarea in regim de urgenta a unei expertize.

"Podul rutier are o vechime de 50 de ani, perioada de timp in care nu s-au efectuat reparatii capitale. Inca de anul trecut primaria, in calitate de proprietar, a realizat o expertiza tehnica si pe 9 iulie urma sa aiba loc licitatia de executie. Aceasta hotarare a Comitetului judetean pentru situatii de urgenta va permite accelerarea lucrarilor, iar pana marti expertiza va fi gata si vom actiona in cunostinta de cauza", a declarat primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, potrivit Agerpres.

Balustrada si pasarela pietonala a podului rutier de la Conacul Marghiloman s-au prabusit vineri, fara a se inregistra victime.

"La fata locului se afla un echipaj de politie care efectueaza monitorizarea traficului si devierea pe rute ocolitoare. Se asteapta reprezentantii institutiilor responsabile in astfel de cazuri pentru evaluarea situatiei si luarea masurilor in consecinta", a declarat si purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu.

Podul de la Conacul Marghiloman a fost dat in folosinta in urma cu 48 de ani, are 54 de metri lungime si 10 metri latime si deserveste circulatia auto si pietonala, nebeneficiind insa de reparatii capitale in toata aceasta perioada.