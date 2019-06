Rares Bogdan a reactionat in cazul fetitei in varsta de 9 ani din judetul Mehedinti, care a fost luata cu forta din familia in care a crescut si a fost trimisa in SUA.



"Ce e cu aceasta ticalosie? Un copil si-asa necajit va visa 10 ani de-acum incolo cum a fost traumatizat! Totul cu concursul statului, care stat a innebunit de tot!! Politisti cu veste antiglont pentru a lua pe sus un copil speriat? Dupa povestea sinistra din Timis, politistii merg cu veste si sa-si cumpere gogosi?? Ce pericol reprezenta un copil speriat? Statul acesta capturat de incompetenti a auzit ce inseamna 'interesul superior al copilului'? Cer de urgenta explicatii de la autoritatile (era sa zic) competente! Doamna Carmen Dan, politistii aceia sunt subalternii dvs? Angajatii de la Protectia Copilului au ceva de spus in apararea lor?", a scris Rares Bogdan pe Facebook. Citeste si: Caz revoltator in jud. Mehedinti. Fetita de 9 ani, luata cu forta din familia in care a crescut si dusa in America / VIDEO

